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Kanal D Dizisinin Sezon Finalinden, İlayda Alişan Taşacak Bu Deniz İddialarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kanal D Dizisinin Sezon Finalinden, İlayda Alişan Taşacak Bu Deniz İddialarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
14.06.2026 - 15:59
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14 Haziran Pazar günü televizyon ve dizi dünyasında hareketlilik devam etti. Yeni sezon için hazırlanan projelerle ilgili gelişmeler gündemde yer aldı. Bazı yapımların kadrolarına katılan yeni oyuncular açıklanırken, devam eden dizilerle ilgili dikkat çeken haberler de konuşuldu. Setlerden gelen gelişmeler ve oyuncuların açıklamaları izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Yeni sezonda ekrana gelecek yapımlarla ilgili ayrıntılar netleşmeye devam etti. Televizyon dünyasında yaşanan gelişmeler sosyal medyada da geniş yer buldu. Biz de 14 Haziran Pazar gününün öne çıkan televizyon ve dizi haberlerini sizler için derledik.

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Danlacast programında dizilerin yapım sürecine dair konuşan Ege Kökenli, son yıllarda sıkça karşılaşılan bir konuya değindi.

Danlacast programında dizilerin yapım sürecine dair konuşan Ege Kökenli, son yıllarda sıkça karşılaşılan bir konuya değindi.

Oyuncu, bazı yapımlarda izleyici yorumlarının senaryolar üzerinde doğrudan etkili olmasını doğru bulmadığını söyledi. Program sırasında Danla Bilic de dizi sektörüne dair sorular yöneltti. Sohbet ilerledikçe konu senaryo değişikliklerine geldi. Ege Kökenli de bu konuda yaşanan örneklerden söz etti.

Başarılı oyuncu, sosyal medyada yapılan yorumların bazen yapım ekiplerini etkileyebildiğini ifade etti. Hatta bazı durumlarda çok genç izleyicilerin yorumlarının bile dikkate alınabildiğini dile getirdi. Konuşması sırasında örnek de veren Ege Kökenli, bazen 12 yaşındaki bir çocuğun yaptığı yorumun bile karar süreçlerini etkileyebildiğini söyledi. Bu durumun kendisine doğru gelmediğini belirtti.

Oyuncunun açıklamaları programın dikkat çeken bölümlerinden biri oldu. Sosyal medyada da bu sözler kısa sürede paylaşılmaya başlandı. Dizilerde yaşanan senaryo değişiklikleri uzun süredir sektör içinde konuşulan konular arasında yer alıyor. Ege Kökenli de yaptığı açıklamayla bu tartışmaya kendi görüşlerini eklemiş oldu.

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13 Haziran Cumartesi gününe ait reyting sonuçları belli oldu.

13 Haziran Cumartesi gününe ait reyting sonuçları belli oldu.

Kanal D’de yayınlanan Güller ve Günahlar günü ilk sırada tamamladı. Dizinin sezon finali bölümü izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Total grubunda ikinci sırada TRT 1 ekranlarında yayınlanan Katar - İsviçre Dünya Kupası Karşılaşması yer aldı. Üçüncü sırada ise Güller ve Günahlar’ın özet bölümü vardı. 

AB kategorisinde ise tablo değişti. Bu grupta Katar - İsviçre Dünya Kupası Karşılaşması ilk sıraya yerleşti. İkinci sırada Brezilya - Fas Dünya Kupası Karşılaşması yer aldı. Üçüncü sırada ise Güller ve Günahlar vardı ve günü üst sıralarda tamamladı.

ABC kategorisinde de Dünya Kupası maçları öne çıktı. Katar - İsviçre Dünya Kupası Karşılaşması bu kategoride de birinci oldu. Güller ve Günahlar ikinci sırada yer aldı. Brezilya - Fas Dünya Kupası Karşılaşması ise üçüncü sırada günü tamamladı.

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Sosyal medyada yer alan bazı haberlerde, Taşacak Bu Deniz dizisinde Ava Yaman’ın canlandırdığı Eleni karakterinin ilk olarak İlayda Alişan’a teklif edildiği ileri sürüldü.

Sosyal medyada yer alan bazı haberlerde, Taşacak Bu Deniz dizisinde Ava Yaman’ın canlandırdığı Eleni karakterinin ilk olarak İlayda Alişan’a teklif edildiği ileri sürüldü.

İddialarda başarılı oyuncunun projeyi kabul etmediği de öne sürüldü. Söz konusu paylaşımlar kısa sürede gündem oldu. İlayda Alişan ise ortaya atılan bu iddialara doğrudan yanıt verdi. Oyuncuya konuyla ilgili soru yöneltildi. 

Alişan, çıkan haberlerin doğru olmadığını söyledi. İlayda Alişan, kendisine yöneltilen soruya “Hayır, öyle bir şey olmadı.” sözleriyle karşılık verdi. Böylece sosyal medyada dolaşan iddiaları yalanlamış oldu. Oyuncunun açıklaması kısa sürede magazin gündeminde yer aldı.

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Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar, dün akşam yayınlanan bölümüyle ilk sezonunu tamamladı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar, dün akşam yayınlanan bölümüyle ilk sezonunu tamamladı.

Serhat’ın babası Yusuf Tecer karakterinin yeni sezonda hikayeye dahil olacağı öğrenildi. Sezon finalinde verilen ipuçlarıyla birlikte bu karakter şimdiden merak edilmeye başlandı. Yusuf Tecer’in hikayeye hangi noktadan giriş yapacağı henüz açıklanmadı. Karakterin Serhat’ın hayatında nasıl bir değişime neden olacağı da yeni sezonun merak edilen konuları arasında yer alıyor. Yapım ekibinin bu rol için oyuncu görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Yusuf Tecer’e hayat verecek ismin önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.

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Show TV için hazırlanan Cevher dizisinin yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt’un üstleneceği öğrenildi.

Show TV için hazırlanan Cevher dizisinin yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt’un üstleneceği öğrenildi.

Televizyon dünyasının yakından tanıdığı yönetmen, yeni sezonda bu projeyle seyirci karşısına çıkacak. Böylece dizinin yaratıcı ekibindeki önemli isimlerden biri de açıklanmış oldu.

Cevher, Fransız yapımı “High Intellectual Potential” dizisinden uyarlanıyor. Yayınlandığı ülkede dikkat çeken yapım, daha sonra birçok farklı ülkeye satıldı. Dizi farklı ülkelerde de izleyiciyle buluştu.

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MasterChef Türkiye 9. sezonuyla ekranlara döndü.

MasterChef Türkiye 9. sezonuyla ekranlara döndü.

MasterChef Türkiye stüdyolarında şeflerin kendi aralarında gerçekleştirdiği gastronomi sohbetleri, ekran başındaki izleyicilere her zaman mutfak tarihine dair bilinmeyen pencereler açıyor. Yarışmacıların tezgah başında döktüğü ter kadar, jüri üyelerinin yemeklerin kökenlerine ve kültürel geçmişlerine dair yaptığı değerlendirmeler de büyük ilgi topluyor. İlk bölümde Mehmet Şef, sarayda neden çoğunlukla Bolulu aşçıların çalıştırıldığını anlattı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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