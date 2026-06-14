Kanal D Dizisinin Sezon Finalinden, İlayda Alişan Taşacak Bu Deniz İddialarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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14 Haziran Pazar günü televizyon ve dizi dünyasında hareketlilik devam etti. Yeni sezon için hazırlanan projelerle ilgili gelişmeler gündemde yer aldı. Bazı yapımların kadrolarına katılan yeni oyuncular açıklanırken, devam eden dizilerle ilgili dikkat çeken haberler de konuşuldu. Setlerden gelen gelişmeler ve oyuncuların açıklamaları izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Yeni sezonda ekrana gelecek yapımlarla ilgili ayrıntılar netleşmeye devam etti. Televizyon dünyasında yaşanan gelişmeler sosyal medyada da geniş yer buldu. Biz de 14 Haziran Pazar gününün öne çıkan televizyon ve dizi haberlerini sizler için derledik.
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Danlacast programında dizilerin yapım sürecine dair konuşan Ege Kökenli, son yıllarda sıkça karşılaşılan bir konuya değindi.
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13 Haziran Cumartesi gününe ait reyting sonuçları belli oldu.
Sosyal medyada yer alan bazı haberlerde, Taşacak Bu Deniz dizisinde Ava Yaman’ın canlandırdığı Eleni karakterinin ilk olarak İlayda Alişan’a teklif edildiği ileri sürüldü.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar, dün akşam yayınlanan bölümüyle ilk sezonunu tamamladı.
Show TV için hazırlanan Cevher dizisinin yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt’un üstleneceği öğrenildi.
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MasterChef Türkiye 9. sezonuyla ekranlara döndü.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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