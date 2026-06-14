Yeni Müzik Alarmı: Farklı Tarzıyla Gündem Olan PinkPantheress!
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İnternetin kendi halinde takılan havalı kızı nasıl oldu da bugün Coachella sahnelerinde on binlerce kişiyi zıplatan küresel bir yıldıza dönüştü? PinkPantheress'in kariyeri tam olarak bu sorunun cevabını veriyor!
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Aslında kariyeri arkadaşı sayesinde başladı. Sırf onu uyandırmamak için!
Deneme - yanılma tahtası: SoundCloud.
TikTok algoritmasının açığını buldu gibi bir şey. Nasıl mı?
Dev isimlerden geçer not alınca PinkPantheress'ın yıldızı parlamaya başladı.
Listeleri alt üst eden o ikili: Ice Spice ve PinkPantheress!
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Barbie mi? Barbie ile PinkPantheress'ın ortak noktaları pembeyi sevmeleri değil elbette.
Cennetten düşerken canın acımadı mı?: Heaven knows
Olgunlaşma sürecine girdiğini Fancy That albümüyle hemen anladık!
Resmen devler ligi: Zara Larsson!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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