Yeni Müzik Alarmı: Farklı Tarzıyla Gündem Olan PinkPantheress!

Kariyerinin ikinci dönemecinde 2025 yılında Fancy That albümünü yayınlayarak müzik altyapısını çok daha sağlam bir zemine oturttu. İlk dönemlerindeki o ham ve kısa şarkı yapılarından yavaş yavaş sıyrılıp kendi tarzını koruyarak daha büyük ve profesyonel prodüksiyonlara geçiş yaptı. Bu proje onun müzisyen olarak büyümesinin en net kanıtlarından biri oldu.