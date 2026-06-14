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Yeni Müzik Alarmı: Farklı Tarzıyla Gündem Olan PinkPantheress!

etiket Yeni Müzik Alarmı: Farklı Tarzıyla Gündem Olan PinkPantheress!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
14.06.2026 - 16:01
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İnternetin kendi halinde takılan havalı kızı nasıl oldu da bugün Coachella sahnelerinde on binlerce kişiyi zıplatan küresel bir yıldıza dönüştü? PinkPantheress'in kariyeri tam olarak bu sorunun cevabını veriyor!

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Aslında kariyeri arkadaşı sayesinde başladı. Sırf onu uyandırmamak için!

Aslında kariyeri arkadaşı sayesinde başladı. Sırf onu uyandırmamak için!

Her şey Londra'da sinema okuduğu dönemde başlıyor. Gece geç saatlerde müzik yapmak istiyor ama oda arkadaşı uyuyor. Onu uyandırmamak için mikrofona fısıldayarak şarkı söylemek zorunda kalıyor. Bugün tüm dünyanın ezbere bildiği o yumuşak ve sakin vokal tarzı tamamen bu yurt odası zorunluluğundan ortaya çıkıyor diyebiliriz.

Deneme - yanılma tahtası: SoundCloud.

Deneme - yanılma tahtası: SoundCloud.

Müziğini büyük kitlelere sunmadan önce kendine SoundCloud üzerinde bir oyun alanı kurdu. GarageBand ile hazırladığı o ham kayıtları buraya yüklüyor, dinleyiciden gelen tepkilere göre parçaları tutup tutmayacağına karar veriyordu. Kariyerinin o ilk dönemindeki amatör ruhu ve nostalji hissini yansıtan işlerinin temeli bu gece yarısı mesailerinde atıldı.

TikTok algoritmasının açığını buldu gibi bir şey. Nasıl mı?

TikTok algoritmasının açığını buldu gibi bir şey. Nasıl mı?

Kendi halinde işler üretirken yakın bir arkadaşı şarkılarını TikTok'a atması konusunda onu ikna ediyor. Nostaljik 2000'ler altyapısı yeni nesil estetikle birleşince 'Pain' ve 'Break It Off' gibi parçalar anında viral oluyor. Böylece algoritmayı kendi lehine çevirip devasa bir dinleyici kitlesine ulaşmayı başarıyor.

Dev isimlerden geçer not alınca PinkPantheress'ın yıldızı parlamaya başladı.

Sadece internette parlayıp sönen bir isim olmayacağının en büyük kanıtı 2021 yılında geldi. Çıkardığı To Hell with It albümü müzik eleştirmenlerinden geçer not aldı. Ardından BBC Sound of 2022 anketinde birinci sıraya yerleşerek müzik endüstrisinin merkezine adım attığını herkese duyurdu.

Listeleri alt üst eden o ikili: Ice Spice ve PinkPantheress!

Kariyerinde vitesin en tepeye çıktığı an 2023 yılı oldu. Amerikalı rapçi Ice Spice ile kaydettikleri 'Boy's a Liar Pt. 2' yayınlandığı gibi küresel bir hite dönüştü. Billboard listelerinde üst sıralara tırmanan şarkı onun artık uluslararası bir yıldız olduğunu kanıtladı diyebiliriz.

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Barbie mi? Barbie ile PinkPantheress'ın ortak noktaları pembeyi sevmeleri değil elbette.

Hızlı yükselişi devam ederken popüler kültürün en büyük işlerinden biri olan Barbie filminin müzikleri arasına dahil oldu. Dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı bu devasa albümde 'Angel' parçasıyla yer alarak kendi alternatif duruşunu ana akıma çok iyi entegre etti.

Cennetten düşerken canın acımadı mı?: Heaven knows

Cennetten düşerken canın acımadı mı?: Heaven knows

Sürekli kısa parçalar yayınlayan bir müzisyen için ilk stüdyo albümü her zaman büyük bir testtir. 2023'ün sonlarında çıkardığı Heaven knows albümüyle bu beklentiyi başarıyla karşıladı. 90'lar kulüp kültürünü modern pop ile birleştirme konusundaki ustalığını uzun bir formata da başarıyla yedirdi.

Olgunlaşma sürecine girdiğini Fancy That albümüyle hemen anladık!

Kariyerinin ikinci dönemecinde 2025 yılında Fancy That albümünü yayınlayarak müzik altyapısını çok daha sağlam bir zemine oturttu. İlk dönemlerindeki o ham ve kısa şarkı yapılarından yavaş yavaş sıyrılıp kendi tarzını koruyarak daha büyük ve profesyonel prodüksiyonlara geçiş yaptı. Bu proje onun müzisyen olarak büyümesinin en net kanıtlarından biri oldu.

Resmen devler ligi: Zara Larsson!

Resmen devler ligi: Zara Larsson!

Geldik kariyerinin güncel ve en büyük patlamasına. 2025'te çıkardığı 'Stateside' parçası zaten çok sevilmişti ama 2026 başında Zara Larsson ile yayınladıkları 'Stateside + Zara Larsson' remixi ortalığı tam anlamıyla kasıp kavurdu. Zara'nın bu şarkıyı sahiplenmesi ve kendi projelerine de dahil etmesiyle PinkPantheress'in dinleyici kitlesi katlanarak arttı. Tüm bu devasa başarının tacı da 2026 Coachella festivalinde giyildi. İkili dev sahnede beraber performans sergileyerek yılın en unutulmaz müzik olaylarından birine imza attı.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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