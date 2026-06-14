Seçtiğin Buketlere Göre Hayattaki En Büyük Engelin Ne?

Senin önündeki en büyük engel yeteneksizlik ya da şanssızlık değil, sürekli 'daha doğru zamanı' beklemen. Pek çok güzel fikrin ve hedefin var ancak harekete geçmek yerine plan yapmayı tercih ediyorsun. Mükemmel anı beklerken fırsatlar sessizce geçip gidebiliyor. Aslında başladığında düşündüğünden çok daha hızlı ilerleyen birisin. Kendine biraz daha güvenip ilk adımı atabilirsen birçok kişinin hayal bile edemeyeceği başarıları yakalayabilirsin. Seni geride tutan tek şey harekete geçmeyi geciktirmen.