Seçtiğin Buketlere Göre Hayattaki En Büyük Engelin Ne?
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Çiçekler sadece güzel görünmez, aynı zamanda seçimlerimiz hakkında da küçük ipuçları verir. Beğendiğin buketlerin renkleri, düzeni ve enerjisi aslında karakterini ve hayatta seni zaman zaman durduran görünmez engeli yansıtıyor olabilir. Buketlerini seç, biz de seni hedeflerinden uzaklaştıran en büyük engeli söyleyelim!
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Seç bakalım buketini!
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En Büyük Engelin Ertelemek
En Büyük Engelin Kendine Olan Güvensizlik
En Büyük Engelin Fazla Düşünmek
En Büyük Engelin Geçmişi Bırakamamak
En Büyük Engelin Başkalarını Fazla Önemsemek
En Büyük Engelin Konfor Alanından Çıkamamak
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