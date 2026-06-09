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Evet/Hayır Testine Göre Onaylanma İhtiyacı Duyuyor musun?

Evet/Hayır Testine Göre Onaylanma İhtiyacı Duyuyor musun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
09.06.2026 - 22:01
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Herkes zaman zaman çevresinden takdir görmek ister. Peki senin için başkalarının düşünceleri ne kadar önemli? Verdiğin evet ve hayır cevapları, onaylanma ihtiyacının hayatındaki yerini ortaya çıkaracak. Kendini daha yakından tanımaya hazırsan teste başlayalım!

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1. Sosyal medyada paylaştığım bir gönderi beklediğim kadar beğeni almazsa moralim bozulur.

2. Yeni aldığım bir şeyi başkalarına göstermeden tam anlamıyla mutlu olamam.

3. Bir karar vermeden önce mutlaka çevremdekilerin fikrini alırım.

4. Eleştirilmek beni uzun süre düşündürür.

5. İnsanların beni sevmediğini hissedersem kendimi sorgularım.

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6. Kalabalık ortamlarda beğenilmek benim için önemlidir.

7. Birine hayır demekte zorlanırım çünkü yanlış anlaşılmaktan çekinirim.

8. Yaptığım bir iş övülmeyince eksik kalmış gibi hissederim.

9. İnsanların beni nasıl gördüğünü sık sık düşünürüm.

10. Herkesin beni sevmesi gerektiğini düşünürüm.

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Onaylanma İhtiyacın Oldukça Yüksek!

Onaylanma İhtiyacın Oldukça Yüksek!

Sen çevrenden gelecek geri bildirimlere oldukça önem veren birisin. Takdir edilmek, beğenilmek ve kabul görmek sana güven veriyor. Bazen kendi isteklerinden çok başkalarının beklentilerine göre hareket edebiliyor, sırf eleştirilmemek için kendinden ödün verebiliyorsun. Bu durum seni uyumlu biri yapsa da zaman zaman gerçek düşüncelerini geri plana itebiliyor. Kendine biraz daha güvenip kendi kararlarını merkeze koyduğunda çok daha özgür hissedebilirsin. Unutma, herkes tarafından beğenilmek mümkün olmadığı gibi buna ihtiyaç duymadan mutlu olmak da mümkündür.

Onaya Değil Kendine Güveniyorsun!

Senin için en önemli referans noktası kendi düşüncelerin. Başkalarının seni beğenmesi ya da eleştirmesi hayatının merkezinde yer almıyor. Kararlarını kendi değerlerine göre veriyor ve dış etkenlerden kolay kolay etkilenmiyorsun. Bu durum seni oldukça bağımsız bir karakter haline getiriyor. Elbette bazen geri bildirim almak gelişim açısından faydalıdır ancak sen bunu bir ihtiyaç olarak değil, bir seçenek olarak görüyorsun. Kendi çizgini koruma konusundaki başarın sayesinde bulunduğun ortamlarda güçlü ve sağlam duran biri olarak dikkat çekiyorsun.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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