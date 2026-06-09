Evet/Hayır Testine Göre Onaylanma İhtiyacı Duyuyor musun?

Senin için en önemli referans noktası kendi düşüncelerin. Başkalarının seni beğenmesi ya da eleştirmesi hayatının merkezinde yer almıyor. Kararlarını kendi değerlerine göre veriyor ve dış etkenlerden kolay kolay etkilenmiyorsun. Bu durum seni oldukça bağımsız bir karakter haline getiriyor. Elbette bazen geri bildirim almak gelişim açısından faydalıdır ancak sen bunu bir ihtiyaç olarak değil, bir seçenek olarak görüyorsun. Kendi çizgini koruma konusundaki başarın sayesinde bulunduğun ortamlarda güçlü ve sağlam duran biri olarak dikkat çekiyorsun.