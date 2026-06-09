Evet/Hayır Testine Göre Onaylanma İhtiyacı Duyuyor musun?
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Herkes zaman zaman çevresinden takdir görmek ister. Peki senin için başkalarının düşünceleri ne kadar önemli? Verdiğin evet ve hayır cevapları, onaylanma ihtiyacının hayatındaki yerini ortaya çıkaracak. Kendini daha yakından tanımaya hazırsan teste başlayalım!
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1. Sosyal medyada paylaştığım bir gönderi beklediğim kadar beğeni almazsa moralim bozulur.
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2. Yeni aldığım bir şeyi başkalarına göstermeden tam anlamıyla mutlu olamam.
3. Bir karar vermeden önce mutlaka çevremdekilerin fikrini alırım.
4. Eleştirilmek beni uzun süre düşündürür.
5. İnsanların beni sevmediğini hissedersem kendimi sorgularım.
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6. Kalabalık ortamlarda beğenilmek benim için önemlidir.
7. Birine hayır demekte zorlanırım çünkü yanlış anlaşılmaktan çekinirim.
8. Yaptığım bir iş övülmeyince eksik kalmış gibi hissederim.
9. İnsanların beni nasıl gördüğünü sık sık düşünürüm.
10. Herkesin beni sevmesi gerektiğini düşünürüm.
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Onaylanma İhtiyacın Oldukça Yüksek!
Onaya Değil Kendine Güveniyorsun!
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