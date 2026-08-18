Crush Grubu Üyesi Miraç Fırat Kimdir? Miraç Fırat Kaç Yaşında, Nereli, Instagram Hesabı Ne?
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Idol House Türkiye’nin ardından kurulan Crush, kısa sürede müzik gündeminin en çok konuşulan yeni nesil gruplarından biri haline geldi. Grubun özellikle sahne deneyimiyle öne çıkan üyelerinden Miraç Fırat da yarışmanın ardından takipçi kitlesini hızla büyüten isimlerden biri oldu. Vokal ve dans konusundaki yeteneklerinin yanı sıra Güney Kore’de aldığı sahne sanatları eğitimiyle dikkat çeken genç sanatçı hakkında merak edilenler de artmaya başladı. Peki Miraç Fırat kimdir, kaç yaşında ve nereli? Burcu ne, Instagram hesabı hangisi ve müzik kariyeri nasıl başladı?
İşte Crush üyesi Miraç Fırat’a dair merak edilen tüm detaylar…
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Crush Grubu Üyesi Miraç Fırat Kimdir?
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Miraç Fırat Kaç Yaşında, Nereli?
Miraç Fırat’ın Burcu Ne?
Miraç Fırat'ın Eğitimi Ne? Güney Kore'de Ne Yaptı?
Miraç Fırat'ın Müzik Kariyeri Nasıl Başladı?
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Crush Miraç Fırat'ın Instagram Hesabı Ne?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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