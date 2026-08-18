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Crush Grubu Üyesi Miraç Fırat Kimdir? Miraç Fırat Kaç Yaşında, Nereli, Instagram Hesabı Ne?

Crush Grubu Üyesi Miraç Fırat Kimdir? Miraç Fırat Kaç Yaşında, Nereli, Instagram Hesabı Ne?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.08.2026 - 11:01
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Idol House Türkiye’nin ardından kurulan Crush, kısa sürede müzik gündeminin en çok konuşulan yeni nesil gruplarından biri haline geldi. Grubun özellikle sahne deneyimiyle öne çıkan üyelerinden Miraç Fırat da yarışmanın ardından takipçi kitlesini hızla büyüten isimlerden biri oldu. Vokal ve dans konusundaki yeteneklerinin yanı sıra Güney Kore’de aldığı sahne sanatları eğitimiyle dikkat çeken genç sanatçı hakkında merak edilenler de artmaya başladı. Peki Miraç Fırat kimdir, kaç yaşında ve nereli? Burcu ne, Instagram hesabı hangisi ve müzik kariyeri nasıl başladı?

İşte Crush üyesi Miraç Fırat’a dair merak edilen tüm detaylar…

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Crush Grubu Üyesi Miraç Fırat Kimdir?

Crush Grubu Üyesi Miraç Fırat Kimdir?

Miraç Fırat, şarkıcı, dansçı ve sahne performansçısı kimlikleriyle tanınan Crush erkek müzik grubunun üyelerinden biri. Türkiye'nin performans odaklı yeni nesil erkek gruplarından Crush'ın oluşturulduğu Idol House Türkiye projesinde yarışan Fırat, haftalar süren eğitim ve eleme sürecinin ardından finale kalmayı başardı.

Yarışma boyunca hem vokal hem de dans alanındaki performansıyla öne çıkan genç isim, farklı alanlardaki yetkinliği nedeniyle grubun 'all-rounder' üyelerinden biri olarak dikkat çekti. Finalde Crush'ın asil kadrosuna seçilmesiyle birlikte profesyonel müzik kariyerinde de yeni bir döneme adım attı.

Crush kadrosunda Miraç Fırat ile birlikte Efe Şan, Arda Soydoğan, Oğuzhan Çifçi, Batu Cengiz, Barış Çağan Yüksekkaya ve Milan Önder yer alıyor.

Miraç Fırat Kaç Yaşında, Nereli?

Miraç Fırat Kaç Yaşında, Nereli?

Miraç Fırat, 11 Nisan 2004 doğumlu ve 2026 yılı itibarıyla 22 yaşında. İstanbul'da dünyaya gelen genç sanatçının ailesinin kökeni ise Kars'a dayanıyor.

Henüz 20'li yaşlarının başında olmasına rağmen Türkiye dışında da sahne sanatları eğitimi alan Fırat, Crush'a seçilmeden önce kariyerini bu alanda şekillendirmek için önemli adımlar atmış isimlerden biri.

Miraç Fırat’ın Burcu Ne?

Miraç Fırat’ın Burcu Ne?

11 Nisan doğumlu olan Miraç Fırat’ın burcu Koç.

Miraç Fırat'ın Eğitimi Ne? Güney Kore'de Ne Yaptı?

Miraç Fırat'ın Eğitimi Ne? Güney Kore'de Ne Yaptı?

Miraç Fırat'ı Crush'ın diğer üyelerinden ayıran en dikkat çekici detaylardan biri, Güney Kore'de eğitim almış olması.

Fırat, Güney Kore'de bulunan Kyungbok Üniversitesi'nde Sahne Sanatları eğitimi aldı. K-pop endüstrisinin merkezinde aldığı bu eğitim sırasında dans, vokal ve sahne performansı üzerine kendisini geliştirme fırsatı buldu.

Güney Kore'de yaşadığı ve eğitim gördüğü dönem, genç sanatçıya dil konusunda da önemli bir avantaj sağladı. Miraç Fırat'ın Korece ve İngilizceyi akıcı şekilde konuşabildiği biliniyor.

Dansın yanı sıra vokal konusunda da öne çıkması, Idol House Türkiye sürecinde Fırat'ın en büyük avantajlarından biri oldu. Tek bir alanda uzmanlaşmak yerine sahnenin farklı gerekliliklerini yerine getirebilmesi nedeniyle genç isim, hayranları tarafından da sıklıkla grubun 'all-rounder' üyelerinden biri olarak tanımlanıyor.

Miraç Fırat'ın Müzik Kariyeri Nasıl Başladı?

Miraç Fırat'ın Müzik Kariyeri Nasıl Başladı?

Miraç Fırat'ın profesyonel müzik kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri Idol House Türkiye oldu. Türkiye'de K-pop sisteminden esinlenen yoğun bir idol eğitim sürecini merkezine alan projede yarışmacılar aylar boyunca vokal, dans, koreografi, sahne hakimiyeti ve performans alanlarında eğitim aldı.

Fırat ise Güney Kore'deki sahne sanatları eğitiminin de katkısıyla yarışma boyunca dikkat çeken isimlerden biri oldu. Haftalar süren performanslar ve elemelerin ardından finale kalmayı başaran genç sanatçı, final sonucunda Crush'ın yedi kişilik kadrosuna seçildi.

Böylece Idol House macerasını profesyonel bir grupla taçlandıran Fırat, 31 Temmuz 2026'da Crush'ın ilk teklisi 'CRUSH!'ın yayımlanmasıyla resmi olarak müzik dünyasına adım attı. DMC ve ETL Records iş birliğiyle müzikseverlerle buluşan şarkıya bir de klip çekildi.

Grubun çıkışının ardından üyelerin bireysel hayran kitleleri de hızla büyümeye başlarken Miraç Fırat, özellikle dans-vokal dengesi ve Güney Kore geçmişiyle Crush'ın en fazla dikkat çeken üyelerinden biri haline geldi.

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Crush Miraç Fırat'ın Instagram Hesabı Ne?

Crush Miraç Fırat'ın Instagram Hesabı Ne?

Miraç Fırat'ın Instagram hesabına @miracfirat_ TikTok hesabına ise  @miracfirat_kullanıcı adıyla ulaşabilirsiniz. 

Miraç Fırat'ın da yer aldığı Crush'ın grup paylaşımları ise @wearecrushboys kullanıcı adlı resmi Instagram hesabından takip edilebiliyor. Grubun yeni şarkıları, performansları, dans challenge'ları ve üyelerle ilgili güncel içerikler bu hesap üzerinden paylaşılıyor.

Idol House Türkiye ile geniş kitlelere ulaşan, Güney Kore'deki sahne sanatları eğitiminin ardından Crush ile profesyonel kariyerine başlayan Miraç Fırat, grubun yükselişiyle birlikte adını daha sık duyacağımız genç isimlerden biri gibi görünüyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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