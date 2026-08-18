Crush Grubu Üyesi Miraç Fırat Kimdir? Miraç Fırat Kaç Yaşında, Nereli, Instagram Hesabı Ne?

Miraç Fırat'ın profesyonel müzik kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri Idol House Türkiye oldu. Türkiye'de K-pop sisteminden esinlenen yoğun bir idol eğitim sürecini merkezine alan projede yarışmacılar aylar boyunca vokal, dans, koreografi, sahne hakimiyeti ve performans alanlarında eğitim aldı.

Fırat ise Güney Kore'deki sahne sanatları eğitiminin de katkısıyla yarışma boyunca dikkat çeken isimlerden biri oldu. Haftalar süren performanslar ve elemelerin ardından finale kalmayı başaran genç sanatçı, final sonucunda Crush'ın yedi kişilik kadrosuna seçildi.

Böylece Idol House macerasını profesyonel bir grupla taçlandıran Fırat, 31 Temmuz 2026'da Crush'ın ilk teklisi 'CRUSH!'ın yayımlanmasıyla resmi olarak müzik dünyasına adım attı. DMC ve ETL Records iş birliğiyle müzikseverlerle buluşan şarkıya bir de klip çekildi.

Grubun çıkışının ardından üyelerin bireysel hayran kitleleri de hızla büyümeye başlarken Miraç Fırat, özellikle dans-vokal dengesi ve Güney Kore geçmişiyle Crush'ın en fazla dikkat çeken üyelerinden biri haline geldi.