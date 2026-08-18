article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Crush Üyeleri Kimler? Crush Üyeleri İsimleri, Yaşları ve Haklarında Merak Edilen Tüm Detaylar!

Crush Üyeleri Kimler? Crush Üyeleri İsimleri, Yaşları ve Haklarında Merak Edilen Tüm Detaylar!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
18.08.2026 - 11:02
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türkiye'nin yeni kız gruplarının ardından yeni nesil erkek grubu da belli oldu! Idol House Türkiye projesinin büyük finaliyle birlikte CRUSH isimli yeni müzik grubu kuruldu. Müzik dünyasına adım atan Crush, hem şarkıları, hem dansları, hem de üyeleriyle herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

Peki Crush grubu üyeleri kimler, isimleri ne, kaç yaşındalar?

Gelin, detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Crush Üyeleri Kimler?

Crush Üyeleri Kimler?

Türkiye'nin yeni erkek müzik grubu, müzik dünyasına resmen adım attı. Idol House Türkiye yarışmasıyla bir araya gelen isimler, özellikle enerjik koreografileri ve modern pop sound'larıyla dikkat çekiyor. Aylar süren yoğun eğitimlerin, elemelerin ve büyük bir hayalin ürünü olarak hayatımıza giren Crush'ın hayran sayısı gün geçtikçe artıyor.

Crush Grubu Üyelerinin İsimleri

  • Arda Soydoğan

  • Barış Yüksekkaya

  • Batu Cengiz

  • Efe Şan

  • Milan Önder

  • Miraç Fırat

  • Oğuzhan Çiftçi

Crush Grubu Kaç Kişi?

Türkiye'nin yeni nesil erkek grubu (boyband) Crush, toplam 7 kişiden oluşuyor.

Crush Üyeleri Kaç Yaşında?

Crush Üyeleri Kaç Yaşında?

Crush üyelerinin yaşları 19 ila 26 arasında değişiyor. Grubun en genç isimleri olan Arda Soydoğan ve Efe Şan, henüz 19 yaşında. Milan Önder 21, Miraç Fırat ise 22 yaşında. Grubun en büyük ismi olan Oğuzhan Çifçi ise 26 yaşında.

  • Arda Soydoğan - 19 yaşında.

  • Barış Yüksekkaya - 23 yaşında.

  • Batu Cengiz - 25 yaşında.

  • Efe Şan - 19 yaşında.

  • Milan Önder - 21 yaşında.

  • Miraç Fırat - 22 yaşında.

  • Oğuzhan Çiftçi -26 yaşında.

Crush Ne Zaman, Nasıl Kuruldu?

Crush Ne Zaman, Nasıl Kuruldu?

Crush grubu, Idol House Türkiye yarışmasıyla kuruldu. Güney Kore'deki idol yetiştirme sisteminden ilham alan yarışma, ülkemizde de oldukça sevildi. Bu yarışmada yarışan isimler, dört ay boyunca profesyonel bir idol kampına alındı. 

Idol kampında hem şarkı söyleme konusunda hem de dans, sahne hakimiyeti, kamera önü performansı, takım uyumu ve disiplin gibi birçok farklı konularda eğitimler aldılar. Yarışmacılar, her hafta jürilerin ve izleyenlerin önüne çıktı. 

Yarışmanın finali,  İstanbul Maximum Uniq Açıkhava'da yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı dev bir organizasyonla yapıldı. Finalde 15 kişi arasından jüri değerlendirmesi ve halk oylaması sonucunda CRUSH'u oluşturan isimler belli oldu.

Crush Grubu Şarkıları

Crush grubunun 'CRUSH!' isimli bir şarkısı bulunuyor. Grup, müzik piyasasına kendi adını taşıyan ve kısa sürede büyük bir çıkış yakalayan 'CRUSH!' adlı teklisiyle giriş yaptı

Crush Hayranlarına Ne İsim Veriliyor?

Crush isimli grubun hayranları, sosyal medyada 'CRUSHERS' isimli hayran topluluğu oluşturdu. Topluluk, gün geçtikçe büyümeye devam ediyor.

Efe Şan (Shine)

Efe Şan (Shine)

Efe Şan, Türkiye'nin ilk boyband projesi olarak tanıtılan CRUSH grubunun üyelerinden biridir. Şan, özellikle güçlü vokali, sahne enerjisi ve dans performansıyla dikkat çekiyor. Ayrıca grubun en küçük isimlerinden biri olan Efe Şan'ın hayran kitlesi oldukça büyük. Efe Şan, grupta ayrıca 'Shine' ismiyle popüler oldu.

Arda Soydoğan

Arda Soydoğan

Arda Soydoğan, Crush grubunda özellikle koreografi ve dans performansıyla dikkat çekiyor. Grubun bir diğer küçük ismi olan Soydoğan, Idol House Türkiye projesinde 13 numaralı stajyer olarak yer alıyordu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Miraç Fırat

Miraç Fırat

Miraç Fırat, Crush grubunda sahne performansı, dans yeteneği ve vokal başarısıyla dikkatleri çekti. 21 yaşındaki ünlü isim, Kore'de Kyungbok Üniversitesi'nde Sahne Sanatları eğitimi aldı ve bu eğitimle yarışmada finalist olmayı başardı.

Oğuzhan Çifçi

Oğuzhan Çifçi

Oğuzhan Çiftçi, Idol House yarışması boyunca dansıyla, sahne performansıyla ve sesiyle dikkat çekti. Bursa'da doğup büyüyen Oğuzhan Çiftçi, küçük yaşlardan itibaren dansa ilgi duymaya başlamıştı. Şimdilerde de bu ilgisini profesyonel şekilde kullanmaya devam ediyor.

Batu Cengiz

Batu Cengiz

Batu Cengiz, grupta özellikle profesyonel dans geçmişiyle dikkat çekiyor. Idol House'a katılmadan önce de Edis, Çakal ve Manifest sahnelerinde görev alan ünlü isim, profesyonelliğini konuşturuyor.

Barış Yüksekkaya

Barış Yüksekkaya

Barış Çağan Yüksekkaya, Crush grubunda şarkıcılığı, söz yazarlığı ve beste çalışmalarıyla tanındı. Solo müzik kariyerinin ardından CRUSH kadrosuna katılan genç ismin birçok sevilen şarkısı yer alıyor.

Milan Önder

Milan Önder

Milan Önder, Idol House yarışması öncesinde de solo müzik çalışmaları yayımlamış ve profesyonel modellik yapmıştı. Moda çekimleri, reklam kampanyaları ve çeşitli projelerde yer alan Milan, Idol House sürecinde rap performansı ve sahne duruşuyla dikkat çekmeyi başardı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın