Crush Üyeleri Kimler? Crush Üyeleri İsimleri, Yaşları ve Haklarında Merak Edilen Tüm Detaylar!

Crush grubu, Idol House Türkiye yarışmasıyla kuruldu. Güney Kore'deki idol yetiştirme sisteminden ilham alan yarışma, ülkemizde de oldukça sevildi. Bu yarışmada yarışan isimler, dört ay boyunca profesyonel bir idol kampına alındı.

Idol kampında hem şarkı söyleme konusunda hem de dans, sahne hakimiyeti, kamera önü performansı, takım uyumu ve disiplin gibi birçok farklı konularda eğitimler aldılar. Yarışmacılar, her hafta jürilerin ve izleyenlerin önüne çıktı.

Yarışmanın finali, İstanbul Maximum Uniq Açıkhava'da yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı dev bir organizasyonla yapıldı. Finalde 15 kişi arasından jüri değerlendirmesi ve halk oylaması sonucunda CRUSH'u oluşturan isimler belli oldu.

Crush Grubu Şarkıları

Crush grubunun 'CRUSH!' isimli bir şarkısı bulunuyor. Grup, müzik piyasasına kendi adını taşıyan ve kısa sürede büyük bir çıkış yakalayan 'CRUSH!' adlı teklisiyle giriş yaptı

Crush Hayranlarına Ne İsim Veriliyor?

Crush isimli grubun hayranları, sosyal medyada 'CRUSHERS' isimli hayran topluluğu oluşturdu. Topluluk, gün geçtikçe büyümeye devam ediyor.