Crush Üyeleri Kimler? Crush Üyeleri İsimleri, Yaşları ve Haklarında Merak Edilen Tüm Detaylar!
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Türkiye'nin yeni kız gruplarının ardından yeni nesil erkek grubu da belli oldu! Idol House Türkiye projesinin büyük finaliyle birlikte CRUSH isimli yeni müzik grubu kuruldu. Müzik dünyasına adım atan Crush, hem şarkıları, hem dansları, hem de üyeleriyle herkesin dikkatini çekmeyi başardı.
Peki Crush grubu üyeleri kimler, isimleri ne, kaç yaşındalar?
Gelin, detaylara birlikte bakalım.
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Crush Üyeleri Kimler?
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Crush Üyeleri Kaç Yaşında?
Crush Ne Zaman, Nasıl Kuruldu?
Efe Şan (Shine)
Arda Soydoğan
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Miraç Fırat
Oğuzhan Çifçi
Batu Cengiz
Barış Yüksekkaya
Milan Önder
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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