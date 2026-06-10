Bu Genel Kültür Testinde Beynini Biraz Zorlaman Gerekebilir!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Hazır mısın? Bu test, alışılmış genel kültür sorularından çok daha fazlasını içeriyor. Tarihten bilime, sanattan coğrafyaya kadar uzanan bu sorular seni gerçekten düşünmeye zorlayacak. İlk bakışta kolay gibi görünen seçeneklerin arasında ince ayrıntılar gizli. Bakalım bilgi birikimin ne kadar sağlam? Kendine güveniyorsan hemen başla.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Antik Roma'da "Rubicon'u geçmek" deyimi hangi tarihi olaya dayanır?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Dünyanın en derin noktası olan Challenger Deep hangi okyanusta yer alır?
3. Hangi devlet tarihte "Güneş Batmayan İmparatorluk" olarak anılmıştır?
4. Matematikte e sabiti yaklaşık kaç değerindedir?
5. Hangi filozof "Mağaradaki İnsanlar Alegorisi" ile tanınır?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Periyodik tabloda atom numarası 74 olan element hangisidir?
7. Hangisi Afrika'nın yüzölçümü en büyük ülkesidir?
8. Ayasofya ilk olarak hangi imparator döneminde bugünkü haliyle yeniden inşa edilmiştir?
9. Hangisi dünyanın en eski sürekli faaliyet gösteren üniversitesi olarak kabul edilir?
10. Hangi ülkenin resmi dili İspanyolca değildir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın