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Genel Kültür Testleri
Bu Genel Kültür Testinde Beynini Biraz Zorlaman Gerekebilir!

Bu Genel Kültür Testinde Beynini Biraz Zorlaman Gerekebilir!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
10.06.2026 - 12:19
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Hazır mısın? Bu test, alışılmış genel kültür sorularından çok daha fazlasını içeriyor. Tarihten bilime, sanattan coğrafyaya kadar uzanan bu sorular seni gerçekten düşünmeye zorlayacak. İlk bakışta kolay gibi görünen seçeneklerin arasında ince ayrıntılar gizli. Bakalım bilgi birikimin ne kadar sağlam? Kendine güveniyorsan hemen başla.

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1. Antik Roma'da "Rubicon'u geçmek" deyimi hangi tarihi olaya dayanır?

1. Antik Roma'da "Rubicon'u geçmek" deyimi hangi tarihi olaya dayanır?

2. Dünyanın en derin noktası olan Challenger Deep hangi okyanusta yer alır?

2. Dünyanın en derin noktası olan Challenger Deep hangi okyanusta yer alır?

3. Hangi devlet tarihte "Güneş Batmayan İmparatorluk" olarak anılmıştır?

3. Hangi devlet tarihte "Güneş Batmayan İmparatorluk" olarak anılmıştır?

4. Matematikte e sabiti yaklaşık kaç değerindedir?

4. Matematikte e sabiti yaklaşık kaç değerindedir?

5. Hangi filozof "Mağaradaki İnsanlar Alegorisi" ile tanınır?

5. Hangi filozof "Mağaradaki İnsanlar Alegorisi" ile tanınır?
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6. Periyodik tabloda atom numarası 74 olan element hangisidir?

6. Periyodik tabloda atom numarası 74 olan element hangisidir?

7. Hangisi Afrika'nın yüzölçümü en büyük ülkesidir?

7. Hangisi Afrika'nın yüzölçümü en büyük ülkesidir?

8. Ayasofya ilk olarak hangi imparator döneminde bugünkü haliyle yeniden inşa edilmiştir?

8. Ayasofya ilk olarak hangi imparator döneminde bugünkü haliyle yeniden inşa edilmiştir?

9. Hangisi dünyanın en eski sürekli faaliyet gösteren üniversitesi olarak kabul edilir?

9. Hangisi dünyanın en eski sürekli faaliyet gösteren üniversitesi olarak kabul edilir?

10. Hangi ülkenin resmi dili İspanyolca değildir?

10. Hangi ülkenin resmi dili İspanyolca değildir?

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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