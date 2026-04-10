İlişkinin Bittiğini Gösteren 4 Psikolojik İşaret

İlişki Katili: Eleştiri

Eleştiri, partnerin davranışından çok kişiliğine yönelen saldırılardır. “Sen her zaman geç kalıyorsun” ya da “Hiçbir zaman beni dinlemiyorsun” gibi ifadeler, basit bir şikayetten çok daha yıkıcıdır.

Dr. Julie Schwartz Gottman’a göre eleştiri, “sen dili” üzerinden ilerler ve doğrudan kişilik kusuruna odaklanır. Bu da karşı tarafa “sorun sensin” mesajı verir. Sonuç olarak eleştirilen kişi savunmaya geçer ve iletişim hızla tıkanır.

Savunma Mekanizması

Savunma, suçlanmaya karşı kendini koruma refleksidir. Ancak psikologlara göre bu tepki, problemi çözmek yerine karşılıklı suçlamaları artırır.

“Ama sen de…” veya “Ben öyle demek istemedim” gibi cümleler bu döngünün klasik örnekleridir. Gottman’ın araştırmaları, savunmanın çiftleri çözümden uzaklaştırıp sürekli bir suçlama sarmalına soktuğunu gösterir.

Duvar Örme: İletişimin Kopuşu

Duvar örme, tartışma sırasında tamamen geri çekilme ve iletişimi kesme davranışıdır. Genellikle yoğun stres anlarında ortaya çıkar.

Dr. John Gottman’ın “Love Lab” gözlemlerine göre bu durumda kişi göz temasını keser, tepki vermez ve adeta içine kapanır. Bu da karşı tarafta reddedilmişlik ve çaresizlik hissi yaratır.

Aşağılama: En Tehlikeli Davranış

Aşağılama, dört atlı arasında en yıkıcı olanıdır. Alay etmek, göz devirmek, küçümseyici konuşmak ve üstünlük taslamak bu kategoriye girer.

Bu davranış, ilişkide eşitlik ve saygı algısını doğrudan zedeler. Psikolojiye göre “sen benden aşağısın” mesajı içerdiği için ilişkinin temelini en hızlı aşındıran faktördür.