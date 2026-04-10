İlişkinin Bittiğini Gösteren 4 Psikolojik İşaret

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.04.2026 - 13:47

Her ilişki bir noktada çatırdamaya başlar ama çoğu zaman bu kırılmalar sessiz ilerler. Psikologlara göre bazı davranış kalıpları, bitişin çok önceden sinyalini verir. John Gottman’ın yıllara yayılan araştırmaları da bunu net biçimde destekliyor: Çiftlerin iletişiminde ortaya çıkan belirli tutumlar, ilişkinin geleceğini büyük ölçüde ele veriyor.

Psikolojiye göre, bir ilişkinin sonunu öngörmek mümkün müdür?

Ünlü çift terapisti John Gottman'ın geliştirdiği 'Dört Atlı' teorisi, bu soruya bilimsel bir yanıt sunuyor. Washington Üniversitesi'ndeki araştırmalarında binlerce çifti gözlemleyen Gottman, sadece 15 dakikalık bir görüşme ile %94 doğrulukla hangi çiftlerin ayrılacağını tahmin edebiliyor.

John Gottman, Seattle'daki Gottman Enstitüsü'nde yürüttüğü 40 yıllık araştırmalar sonucunda, ilişkileri yıkan dört temel davranış kalıbını belirledi.

Bu davranışları 'Dört Atlı' olarak adlandırmasının nedeni, tıpkı Kıyamet'in Dört Atlısı gibi, bu davranışların da ilişkiler için son demek olması. Psikolojiye göre, bu dört davranış kalıbı - eleştiri, savunma, duvar örme ve aşağılama - çiftler arasındaki iletişimi sistematik olarak bozar ve ilişkinin temellerini oyar.

İşte İlişkiyi Yok Eden Davranışlar

İlişki Katili: Eleştiri

Eleştiri, partnerin davranışından çok kişiliğine yönelen saldırılardır. “Sen her zaman geç kalıyorsun” ya da “Hiçbir zaman beni dinlemiyorsun” gibi ifadeler, basit bir şikayetten çok daha yıkıcıdır.

Dr. Julie Schwartz Gottman’a göre eleştiri, “sen dili” üzerinden ilerler ve doğrudan kişilik kusuruna odaklanır. Bu da karşı tarafa “sorun sensin” mesajı verir. Sonuç olarak eleştirilen kişi savunmaya geçer ve iletişim hızla tıkanır.

Savunma Mekanizması

Savunma, suçlanmaya karşı kendini koruma refleksidir. Ancak psikologlara göre bu tepki, problemi çözmek yerine karşılıklı suçlamaları artırır.

“Ama sen de…” veya “Ben öyle demek istemedim” gibi cümleler bu döngünün klasik örnekleridir. Gottman’ın araştırmaları, savunmanın çiftleri çözümden uzaklaştırıp sürekli bir suçlama sarmalına soktuğunu gösterir.

Duvar Örme: İletişimin Kopuşu

Duvar örme, tartışma sırasında tamamen geri çekilme ve iletişimi kesme davranışıdır. Genellikle yoğun stres anlarında ortaya çıkar.

Dr. John Gottman’ın “Love Lab” gözlemlerine göre bu durumda kişi göz temasını keser, tepki vermez ve adeta içine kapanır. Bu da karşı tarafta reddedilmişlik ve çaresizlik hissi yaratır.

Aşağılama: En Tehlikeli Davranış

Aşağılama, dört atlı arasında en yıkıcı olanıdır. Alay etmek, göz devirmek, küçümseyici konuşmak ve üstünlük taslamak bu kategoriye girer.

Bu davranış, ilişkide eşitlik ve saygı algısını doğrudan zedeler. Psikolojiye göre “sen benden aşağısın” mesajı içerdiği için ilişkinin temelini en hızlı aşındıran faktördür.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
