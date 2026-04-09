Atık Plastiklerden Hidrojen Üreten Sistem Geliştirildi

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.04.2026 - 14:10

Plastik atıklar, çevre için giderek büyüyen bir sorun olmaya devam ederken, bu soruna çözüm arayan bilim insanları dikkat çekici bir yönteme imza attı. Cambridge Üniversitesi araştırmacıları, kullanım ömrünü tamamlamış araba akülerinden elde edilen asidi ve güneş enerjisini bir araya getirerek plastikleri temiz bir enerji kaynağına dönüştürmenin yolunu buldu.

Plastik atıkların çevreye verdiği zarar her geçen yıl artarken, bu soruna yönelik yenilikçi çözümler de bilim dünyasında hız kesmeden geliştiriliyor.

Son olarak Cambridge Üniversitesi araştırmacıları, atık plastikleri temiz enerji kaynağına dönüştürebilen dikkat çekici bir sistem üzerinde çalıştı. Üstelik bu yöntem, hem güneş enerjisinden yararlanıyor hem de kullanım ömrünü tamamlamış araba akülerinden elde edilen asidi sürece dahil ederek iki farklı atık türünü aynı anda değerlendiriyor.

Geliştirilen sistemin merkezinde, zorlu kimyasal koşullara dayanabilecek şekilde tasarlanmış özel bir fotokatalizör yer alıyor.

Normalde oldukça aşındırıcı olan akü asidinin bu tür reaksiyonlarda kullanılması riskli görülürken, ekip bu engeli aşmayı başardı. Süreçte plastik atıklar önce bu asitle işlenerek uzun polimer zincirlerinden daha küçük bileşenlere ayrılıyor. Ardından fotokatalizör, güneş ışığını kullanarak bu bileşenleri hidrojen gazına ve sanayide yaygın olarak kullanılan asetik aside dönüştürüyor.

Bu yaklaşımın en dikkat çekici yönlerinden biri, genellikle bertaraf edilen akü asidinin yeniden işlevsel hale getirilmesi. Kurşunu ayrıldıktan sonra çoğunlukla nötralize edilerek atılan bu asit, yeni sistemde defalarca kullanılabiliyor. Böylece hem atık yönetimi açısından ek bir yük ortadan kalkıyor hem de hidrojen üretim maliyetlerinde önemli bir düşüş potansiyeli ortaya çıkıyor.

Araştırmanın başındaki isimlerden Erwin Reisner, keşfin beklenmedik bir şekilde gerçekleştiğini vurgularken, geliştirilen katalizörün asidik ortamda stabil kalmasının yeni reaksiyon süreçlerinin önünü açtığını belirtiyor.

Çalışmanın bulguları Joule dergisinde yayımlanırken, laboratuvar testleri sistemin 260 saatten fazla süre boyunca performans kaybı yaşamadan çalışabildiğini gösteriyor.

Ekipte yer alan Kay Kwarteng ise yöntemin “kazan-kazan” etkisine dikkat çekiyor: Hem asidin çevresel maliyetli bertaraf süreci ortadan kalkıyor hem de aynı madde, temiz enerji üretiminde tekrar tekrar kullanılabiliyor.

Araştırmacılara göre bu teknoloji, özellikle naylon ve poliüretan gibi geri dönüşümü zor plastik türlerinde önemli bir avantaj sağlıyor. Mevcut geri dönüşüm sistemlerinin çoğunlukla PET gibi sınırlı malzemelere odaklandığı düşünüldüğünde, bu yöntem daha geniş bir atık yelpazesine çözüm sunma potansiyeli taşıyor.

Her ne kadar sistemin büyük ölçekli uygulamaya geçmesi için aşılması gereken teknik engeller bulunsa da, ortaya konan yaklaşım önemli bir paradigma değişimine işaret ediyor. Plastik atıkların yalnızca bertaraf edilmesi gereken bir sorun değil, aynı zamanda enerji üretiminde değerlendirilebilecek bir kaynak olduğunu gösteren bu çalışma, sürdürülebilirlik açısından dikkat çekici bir adım olarak öne çıkıyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
