Atık Plastiklerden Hidrojen Üreten Sistem Geliştirildi

Normalde oldukça aşındırıcı olan akü asidinin bu tür reaksiyonlarda kullanılması riskli görülürken, ekip bu engeli aşmayı başardı. Süreçte plastik atıklar önce bu asitle işlenerek uzun polimer zincirlerinden daha küçük bileşenlere ayrılıyor. Ardından fotokatalizör, güneş ışığını kullanarak bu bileşenleri hidrojen gazına ve sanayide yaygın olarak kullanılan asetik aside dönüştürüyor.

Bu yaklaşımın en dikkat çekici yönlerinden biri, genellikle bertaraf edilen akü asidinin yeniden işlevsel hale getirilmesi. Kurşunu ayrıldıktan sonra çoğunlukla nötralize edilerek atılan bu asit, yeni sistemde defalarca kullanılabiliyor. Böylece hem atık yönetimi açısından ek bir yük ortadan kalkıyor hem de hidrojen üretim maliyetlerinde önemli bir düşüş potansiyeli ortaya çıkıyor.