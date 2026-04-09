Şifacı Olduğunu Söyleyen 115 Yaşındaki Fatma Teyze Gündem Oldu: "75 Yıldır Cinler Benimle"

Fatma Teyze, 30 yaşından bu yana, yani yaklaşık 75 yıldır insanlara şifa dağıttığını iddia ediyor. 15 yaşında evlendikten sonra kayınvalidesinin şiddetine maruz kalıp hastalandığını, ardından babası tarafından bir 'hocaya' götürüldüğünü anlatıyor. Hocanın, kendisine musallat olan 'kötü cinleri' aldığını, ancak ona yardım etmeleri için 'Yusuf ve Emine' adında iki iyi cini (kendisi onlara 'arkadaş' diyor) bıraktığını söylüyor. Bu 'arkadaşların' 75 yıldır kendisiyle olduğunu onu sabah namazına ve sahura kaldırdıklarını, geceleri kimin için dua okuması gerektiğini söylediklerini belirtiyor. Kendisine gelen kişilerin evlenmesine, iş bulmasına, hastalıklarının geçmesine ve ruhsal olarak 'temizlenmelerine' dualarıyla yardımcı olduğunu ifade ediyor.