Maaşlar Ödenmediği İçin Depoyu Yaktı: Tesis Tamamen Yok Oldu, Şüpheli O Anları Sosyal Medyada Paylaştı

Polis, şüpheli olarak 29 yaşındaki Chamel Abdulkarim’i gözaltına aldı. İlk etapta Kimberly-Clark çalışanı olduğu düşünülse de, şahsın lojistik hizmet sağlayıcısı NFI Industries bünyesinde görev yaptığı açıklandı. Şüpheli, tahliye sırasında kayıp olarak bildirildikten sonra bulunarak gözaltına alındı ve birden fazla kundaklama suçlamasıyla kefaletsiz olarak tutuluyor.

Yangının çıkış nedeni ve şüphelinin motivasyonu henüz netlik kazanmış değil. Yetkililer, sosyal medyada dolaşan ve şüpheliye ait olduğu iddia edilen bir videoyu da incelemeye aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, tesisin kiralık olduğu ve üretim faaliyetlerinin etkilenmediği belirtilirken, tedarik zincirinde aksama yaşanmaması için alternatif planların devreye alındığı ifade edildi.

Yangın sonrası tesis ve çevresindeki bazı tırların da tamamen yandığı, zararın büyük olduğu bildiriliyor. Soruşturma ise çok yönlü olarak devam ediyor.