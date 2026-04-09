Maaşlar Ödenmediği İçin Depoyu Yaktı: Tesis Tamamen Yok Oldu, Şüpheli O Anları Sosyal Medyada Paylaştı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.04.2026 - 09:41

ABD’de faaliyet gösteren büyük bir tüketim ürünleri şirketine ait dağıtım merkezinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek dev tesisi tamamen kullanılamaz hale getirdi. Gece saatlerinde başlayan ve saatler süren müdahaleye rağmen kontrol altına alınamayan yangın sonrası kundaklama ihtimali gündeme gelirken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, yangının çıkış nedeni ve olası motivasyon üzerine kapsamlı bir soruşturma yürütüyor.

ABD’nin Ontario kentinde bulunan Kimberly-Clark dağıtım merkezinde çıkan büyük yangın, tesisin tamamen kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.

Olayla ilgili bir çalışan kundaklama şüphesiyle gözaltına alındı.

Yangın, salı günü gece saatlerinde başladı ve kısa sürede büyüyerek altı alarm seviyesine ulaştı. Depoda bulunan tuvalet kâğıdı ve kâğıt mendil gibi kolay tutuşan ürünler, alevlerin hızla yayılmasına neden oldu. Sprinkler sistemi devrede olmasına rağmen yangın kontrol altına alınamayınca ekipler dışarıdan müdahaleye geçmek zorunda kaldı. Çatı çökerken, bina ve içindeki tüm ürünler tamamen kaybedildi.

Olay sırasında içeride bulunan 20 çalışanın tamamının sağ salim tahliye edilmesi ise olası bir faciayı önledi.

Polis, şüpheli olarak 29 yaşındaki Chamel Abdulkarim’i gözaltına aldı. İlk etapta Kimberly-Clark çalışanı olduğu düşünülse de, şahsın lojistik hizmet sağlayıcısı NFI Industries bünyesinde görev yaptığı açıklandı. Şüpheli, tahliye sırasında kayıp olarak bildirildikten sonra bulunarak gözaltına alındı ve birden fazla kundaklama suçlamasıyla kefaletsiz olarak tutuluyor.

Yangının çıkış nedeni ve şüphelinin motivasyonu henüz netlik kazanmış değil. Yetkililer, sosyal medyada dolaşan ve şüpheliye ait olduğu iddia edilen bir videoyu da incelemeye aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, tesisin kiralık olduğu ve üretim faaliyetlerinin etkilenmediği belirtilirken, tedarik zincirinde aksama yaşanmaması için alternatif planların devreye alındığı ifade edildi.

Yangın sonrası tesis ve çevresindeki bazı tırların da tamamen yandığı, zararın büyük olduğu bildiriliyor. Soruşturma ise çok yönlü olarak devam ediyor.

Şüphelinin Instagram'da paylaştığı video da sosyal medyada gündem oldu.

Videoda maaşların ödenmediğini iddia etti. Bu sebeple de ürünleri yaktığını dile getirdi.

Metehan Bozkurt
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
