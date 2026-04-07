Burcunuza Göre Aşkta En Büyük Kör Noktanız Ne?

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.04.2026 - 15:22

Aşk, çoğu zaman karşılıklı duyguların ötesinde, bireyin kendi iç dünyasıyla kurduğu ilişkinin bir yansımasıdır. Herkes sevme ve bağlanma biçimini farklı şekillerde ortaya koyarken, bu süreçte farkında olmadan tekrar eden davranış kalıpları geliştirebilir. Astrolojik özellikler ise bu kalıpların oluşmasında önemli bir rol oynar. Güneş burcunun temsil ettiği karakter yapısı, ilişkilerde nasıl tepki verdiğimizi, neye ihtiyaç duyduğumuzu ve hangi noktalarda zorlandığımızı belirgin şekilde etkiler. Bu nedenle, her burcun aşkta kendine özgü bir “kör noktası” bulunur ve bu noktalar çoğu zaman ilişkilerin gidişatını sandığımızdan daha fazla belirler.

Ateş Burçlarının Tutkulu Ama Dengesiz Yaklaşımı

Koç Burcu: Kalbe Tam Teslim Olmaktan Kaçınma

Koç burcu, hayatın her alanında cesur ve ataktır. Ama konu duygular olunca işler biraz değişir. Çünkü Koç için kontrol kaybı, neredeyse tehdit gibi algılanır. Aşkta en büyük kör noktası da tam burada başlar: gerçekten bağlanmaktan kaçınmak.

İlişki derinleştikçe geri çekilme eğilimi gösterir. Partneri yaklaştıkça mesafe koyar. Bunun sebebi ilgisizlik değil, tam tersine fazla etkilenme korkusudur. Koç, güçlü kalmak ister ve duygusal bağımlılığı zayıflık gibi görür.

Sonuç? Yarım kalan ilişkiler, “nerede yanlış yaptım?” sorusu ve sürekli tekrar eden bir döngü.

Aslan Burcu: Kusursuz Aşk Senaryosuna Takılı Kalmak

Aslan burcu için aşk, sıradan bir deneyim değil; adeta sahnelenmesi gereken bir hikayedir. Ama bu hikaye çoğu zaman gerçeklikle örtüşmez. En büyük kör noktası, mükemmeliyetçilik.

Kendinden de partnerinden de yüksek beklentiler içindedir. Her şeyin “olması gerektiği gibi” olmasını ister. Ama hayat o kadar steril bir yer değil. Küçük hatalar büyür, hayal kırıklıkları birikir.

Ve bir noktadan sonra ilişki, doğal akışını kaybedip performansa dönüşür. Aslan sevgi ister ama fark etmeden sevgiyi zorlaştırır.

Yay Burcu: Özgürlük Uğruna Yakınlıktan Kaçmak

Yay burcu için özgürlük vazgeçilmezdir. Ama işin ironik tarafı şu: Bazen bu özgürlük ihtiyacı, gerçek bağ kurmanın önüne geçer.

İlişki ciddileştikçe içten içe daralma hissi başlar. Her şey yolundayken bile kaçma isteği gelir. Çünkü Yay, rutinleşmekten ve “sabitlenmekten” korkar.

Buradaki kör nokta şu: Sorunun partnerde olduğunu sanır ama aslında mesele kendi içsel sınır algısıdır. Yakınlık = kısıtlanma gibi bir denklem kurduğu sürece, hiçbir ilişki yeterince “rahat” hissettirmeyecek.

Toprak Burçlarının Kontrollü Ama Katı Tarzı

Boğa Burcu: Sevgiyi Test Etme Takıntısı

Boğa burcu güven ister. Ama bu ihtiyaç bazen doz aşımına uğrar. En büyük kör noktası, partneri sürekli sınamak.

Sadık mı? Gerçekten seviyor mu? Gitmeyecek mi? Bu soruların cevabını almak için fark etmeden küçük testler yapar. Kıskandırır, geri çekilir, kriz yaratır.

Ama ironik olan şu: Güven ararken güvensizlik yaratır. Partner yorulur, ilişki gerilir. Boğa ise hâlâ “emin olmaya” çalışır.

Başak Burcu: Hissetmek Yerine Analiz Etmek

Başak burcu için her şeyin bir açıklaması olmalı. Ama aşk, Excel tablosu değil. En büyük kör noktası: duygular yerine mantığı merkeze almak.

Partnerin söylediği her şeyi analiz eder, davranışları didik didik eder. Ama bu süreçte en kritik şeyi kaçırır: hissetmeyi.

Sorun çıktığında yakınlaşmak yerine geri çekilir. “Düşünmek” ister. Ama karşı taraf bunu mesafe olarak algılar. Ve evet, haklıdır.

Oğlak Burcu: Aşkı İkinci Plana Atmak

Oğlak burcu için hayat ciddi bir projedir. Kariyer, hedefler, gelecek planları… Hepsi önemli. Ama bazen fazla önemli.

En büyük kör noktası, duygusal bağı geri plana atmak. Sevse bile göstermekte zorlanır. Çünkü onun sevgi dili genelde “sorumluluk almak”tır, “duygu paylaşmak” değil.

Partner ise ilgi ve yakınlık ister. Oğlak “ben zaten buradayım” der, ama bu çoğu zaman yetmez.

Hava Burçlarının Zihinsel Ama Kaçamak Tavrı

İkizler Burcu: Duygusal Derinlikten Kaçış

İkizler burcu konuşur, güldürür, bağ kurar… Ama belli bir yere kadar. En büyük kör noktası: yüzeyde kalmak.

Zihinsel bağ kurmakta ustadır ama duygusal derinlik işine gelmez. Çünkü derinlik, sabitlik ve bağlılık gerektirir.

İkizler ise seçenekleri açık tutmayı sever. Bu yüzden tam açılmaz. Ve çoğu zaman karşı taraf “beni gerçekten seviyor mu?” sorusuyla baş başa kalır.

Terazi Burcu: Kendini Kaybetme Pahasına Uyum Sağlamak

Terazi burcu çatışmadan kaçınır. Hatta o kadar kaçınır ki, bazen kendi kimliğini geri plana atar.

En büyük kör noktası: sevilmek için kendinden vazgeçmek. Partner ne istiyorsa ona dönüşür. Ama bu sürdürülebilir değil.

Bir süre sonra içten içe rahatsızlık başlar. Çünkü ortada gerçek bir “Terazi” yoktur. Ve karşı taraf da bunu hisseder.

Kova Burcu: Mesafeyi Sistemli Şekilde Korumak

Kova burcu bağımsızdır. Ama bu bağımsızlık, bazen duvarlara dönüşür. En büyük kör noktası: duygusal erişilmezlik.

Yanınızda olur ama tam olarak “orada” değildir. Duygusal konular açıldığında yön değiştirir. Yakınlık arttıkça geri çekilir.

Bunu bilinçli yapmaz. Ama sistematik bir şekilde mesafe yaratır. Çünkü kontrol edemediği duygular, onun için risklidir.

Su Burçlarının Yoğun Ama Çelişkili Dünyası

Yengeç Burcu: Ulaşılmaz Aşkların Peşinden Gitmek

Yengeç burcu derin sever. Ama bazen yanlış kişileri seçer. En büyük kör noktası: erişilemeyeni istemek.

Aslında güvenli bir ilişki ister ama bilinçaltında reddedilmekten korktuğu için, baştan zor olanı seçer. Böylece gerçek riskten kaçınır.

Ama sonuç değişmez: duygusal hayal kırıklığı.

Akrep Burcu: Derinlikten Korkup Yüzeye Kaçmak

Akrep burcu duygusal derinliğin kitabını yazabilir. Ama işin karanlık tarafı da var: o derinlik bazen kendisini bile korkutur.

Bu yüzden en büyük kör noktası, tam bağ kuracağı anda geri çekilmek. Kontrolü kaybetme ihtimali ortaya çıktığında, savunma mekanizması devreye girer.

İlişkiyi yüzeyselleştirir, duygularını saklar, hatta bazen soğur. Halbuki içinde olan şey tam tersidir: aşırı yoğunluk.

Akrep’in paradoksu tam olarak budur. En derine inebilecek kapasiteye sahipken, o derinlikten kaçmak.

Balık Burcu: Gerçeklik Yerine Hayale Aşık Olmak

Balık burcu aşkı hissetmez, yaşar. Ama bazen fazla yaşar. En büyük kör noktası: gerçeği değil, potansiyeli sevmek.

Partnerini olduğu gibi değil, olabileceği haliyle görür. Kırmızı bayrakları romantize eder. “Aslında iyi biri” cümlesinin CEO’sudur.

Sonuç? Hayal kırıklığı kaçınılmaz olur. Çünkü gerçeklik, hayal kadar nazik değildir.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
