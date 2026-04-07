Burcunuza Göre Aşkta En Büyük Kör Noktanız Ne?

Koç Burcu: Kalbe Tam Teslim Olmaktan Kaçınma

Koç burcu, hayatın her alanında cesur ve ataktır. Ama konu duygular olunca işler biraz değişir. Çünkü Koç için kontrol kaybı, neredeyse tehdit gibi algılanır. Aşkta en büyük kör noktası da tam burada başlar: gerçekten bağlanmaktan kaçınmak.

İlişki derinleştikçe geri çekilme eğilimi gösterir. Partneri yaklaştıkça mesafe koyar. Bunun sebebi ilgisizlik değil, tam tersine fazla etkilenme korkusudur. Koç, güçlü kalmak ister ve duygusal bağımlılığı zayıflık gibi görür.

Sonuç? Yarım kalan ilişkiler, “nerede yanlış yaptım?” sorusu ve sürekli tekrar eden bir döngü.

Aslan Burcu: Kusursuz Aşk Senaryosuna Takılı Kalmak

Aslan burcu için aşk, sıradan bir deneyim değil; adeta sahnelenmesi gereken bir hikayedir. Ama bu hikaye çoğu zaman gerçeklikle örtüşmez. En büyük kör noktası, mükemmeliyetçilik.

Kendinden de partnerinden de yüksek beklentiler içindedir. Her şeyin “olması gerektiği gibi” olmasını ister. Ama hayat o kadar steril bir yer değil. Küçük hatalar büyür, hayal kırıklıkları birikir.

Ve bir noktadan sonra ilişki, doğal akışını kaybedip performansa dönüşür. Aslan sevgi ister ama fark etmeden sevgiyi zorlaştırır.

Yay Burcu: Özgürlük Uğruna Yakınlıktan Kaçmak

Yay burcu için özgürlük vazgeçilmezdir. Ama işin ironik tarafı şu: Bazen bu özgürlük ihtiyacı, gerçek bağ kurmanın önüne geçer.

İlişki ciddileştikçe içten içe daralma hissi başlar. Her şey yolundayken bile kaçma isteği gelir. Çünkü Yay, rutinleşmekten ve “sabitlenmekten” korkar.

Buradaki kör nokta şu: Sorunun partnerde olduğunu sanır ama aslında mesele kendi içsel sınır algısıdır. Yakınlık = kısıtlanma gibi bir denklem kurduğu sürece, hiçbir ilişki yeterince “rahat” hissettirmeyecek.