article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
İlişki Durumunuz Kanser Riskinizi Nasıl Etkiliyor?

İlişki Durumunuz Kanser Riskinizi Nasıl Etkiliyor?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.04.2026 - 12:02

Yeni bir araştırma, yalnızca kalbimizi değil, sağlığımızı da etkileyebilecek bir gerçeği ortaya koyuyor: Medeni durum, kanser riskini etkileyebiliyor. Çalışma, hiç evlenmemiş yetişkinlerin evli veya daha önce evlenmiş kişilere göre bazı kanser türlerine karşı daha yüksek risk taşıdığını gösteriyor. Özellikle yaşam tarzıyla ilişkili ve önlenebilir kanserlerde bu fark daha belirgin.

Kaynak: University of Miami, Sylvester Comprehensive Cancer Center

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Yeni bir çalışma, evli veya evlenmiş olan kişiler ile hiç evlenmemiş kişiler arasında kanser riskini inceledi ve evlenmemiş grubun yaşam boyu kanser riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Yeni bir çalışma, evli veya evlenmiş olan kişiler ile hiç evlenmemiş kişiler arasında kanser riskini inceledi ve evlenmemiş grubun yaşam boyu kanser riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Araştırma, 2015–2022 yılları arasında 12 eyalette 100 milyondan fazla yetişkinin verilerini inceledi. Katılımcılar 30 yaş ve üzerindeydi ve kanser oranları medeni durum, cinsiyet ve ırka göre analiz edildi.

Sonuçlar, hiç evlenmemiş yetişkinlerin kanser geliştirme riskinin evli veya daha önce evlenmiş kişilere göre belirgin şekilde yüksek olduğunu gösterdi. Özellikle yaşam tarzıyla ilişkili, önlenebilir kanserlerde fark daha belirgindi. Sigara, yoğun alkol kullanımı ve bazı cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar gibi risk faktörleri evlenmemiş kişilerde daha yaygındı.

Örnek olarak, hiç evlenmemiş erkeklerin anal kanser oranı evli erkeklere göre yaklaşık beş kat fazlayken, hiç evlenmemiş kadınlarda serviks kanseri oranı evli veya daha önce evlenmiş kadınlara göre neredeyse üç kat daha yüksekti.

Örnek olarak, hiç evlenmemiş erkeklerin anal kanser oranı evli erkeklere göre yaklaşık beş kat fazlayken, hiç evlenmemiş kadınlarda serviks kanseri oranı evli veya daha önce evlenmiş kadınlara göre neredeyse üç kat daha yüksekti.

Bu kanserler, çoğu zaman HPV enfeksiyonuyla ilişkilendiriliyor ve aşı ile önlenebiliyor.

Araştırma ayrıca evliliğin ekonomik ve duygusal istikrar sağlayarak, kadınlarda bazı kanser risklerini azaltabileceğini de öne sürdü. Bununla birlikte, risk farkları cinsiyete göre değişiklik gösterdi; hiç evlenmemiş erkeklerin kanser riski evli erkeklere göre %70, hiç evlenmemiş kadınların ise evli kadınlara göre %85 daha yüksekti.

Araştırmacılar, evli olmanın tek başına kanseri önlemediğini, ancak evli olmayanların risk faktörlerine dikkat etmeleri, taramalarını aksatmaması ve sağlık kontrollerini düzenli yaptırmaları gerektiğini vurguladı.

Bu çalışma, sosyal faktörlerin kanser riskini belirlemede önemli bir gösterge olabileceğini ortaya koyuyor ve önleyici sağlık stratejilerinin medeni durum farkları gözetilerek planlanmasının önemini işaret ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın