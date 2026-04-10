Hızlı Kilo Kaybı Boşanma Risklerini Artırıyor

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.04.2026 - 13:09

Hızlı kilo kaybı, yalnızca bedenin değil ilişkilerin de dengelerini değiştirebiliyor. Son dönemde yapılan araştırmalar, kısa sürede yaşanan fiziksel dönüşümün öz güven, sosyal çevre ve yaşam tarzı üzerinde ciddi etkiler yarattığını ortaya koyuyor. Bu değişim ise bazı ilişkilerde uyum sorunlarını ve ayrılık kararlarını daha görünür hale getirebiliyor.

Kaynak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29590...
Son yıllarda hızlı kilo kaybına yol açan tıbbi yöntemlerin yaygınlaşmasıyla birlikte, bu değişimin sadece fiziksel değil sosyal sonuçları da tartışılmaya başlandı.

İsveç’te yapılan bir araştırma, kısa sürede ciddi kilo veren bireylerde ilişki ve evlilik dinamiklerinin belirgin şekilde değişebildiğini ortaya koyuyor.

Göteborg Üniversitesi’nden araştırmacıların yürüttüğü çalışmada, özellikle obezite cerrahisi geçiren bireyler incelendi. Verilere göre bu kişilerde boşanma oranı, genel nüfusa kıyasla yaklaşık iki kat daha yüksek. Uzun vadeli takiplerde, ameliyat sonrası ilk birkaç yıl içinde ayrılıkların belirgin şekilde yoğunlaştığı görülüyor.

Araştırmacılar, bu durumun yalnızca fiziksel değişimle sınırlı olmadığını vurguluyor.

Hızlı kilo kaybı yaşayan bireylerin sosyal çevrelerini genişletmesi, özgüven artışıyla birlikte yaşam tarzlarını değiştirmesi ve daha aktif bir sosyal hayata yönelmesi ilişkilerde yeni gerilimler yaratabiliyor. Bu değişime partnerin uyum sağlayamaması ise çatışmayı artıran ana faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Uzmanlara göre bir diğer önemli etken de uzun süredir devam eden ilişkilerde “alışılmış denge”. Kilo fazlası döneminde bazı kişilerin ilişkiyi sürdürme motivasyonunun değişebildiği, fiziksel dönüşüm sonrası ise ayrılık kararlarının daha kolay alınabildiği belirtiliyor.

Araştırmacılar, benzer etkilerin gelecekte daha geniş kitlelere ulaşan hızlı kilo verme yöntemleriyle birlikte daha fazla gündeme gelebileceğini ifade ediyor. Uzmanlar ise bu sürecin yalnızca fiziksel bir dönüşüm değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyal bir yeniden yapılanma olduğuna dikkat çekiyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
