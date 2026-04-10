Yapay Zeka ABD’de Görevlerin Yüzde 20’sini Devraldı

Yapay zeka araçlarından faydalananların yaklaşık yarısı bu teknolojiyi haftada birkaç gün aktif olarak kullanırken, büyük çoğunluk daha çok hızlı ve pratik işler için tercih ediyor. Yoğun ve derin kullanım ise hâlâ sınırlı bir kesimde görülüyor.

Araştırmada öne çıkan bir diğer başlık ise “gölge AI” olarak adlandırılan eğilim. Çalışanların önemli bir kısmı, şirketlerinin sunduğu kurumsal çözümler yerine kendi bireysel aboneliklerini ya da ücretsiz araçları kullanmayı tercih ediyor. Bu durum, kurumların teknoloji adaptasyon hızının çalışanların gerisinde kalabildiğini gösterirken, aynı zamanda kontrol ve veri güvenliği gibi yeni risk alanlarını da beraberinde getiriyor.

Öte yandan henüz çok yeni bir kavram olan “yapay zeka ajanları”nın da hızla yaygınlaştığı görülüyor. Kullanıcı adına bağımsız şekilde görev yürütebilen bu sistemlerle etkileşime geçenlerin oranı şimdiden dikkat çekici seviyelere ulaşmış durumda. Kısa süre öncesine kadar var olmayan bir teknolojinin bu kadar hızlı benimsenmesi, dönüşümün ivmesini net biçimde ortaya koyuyor.