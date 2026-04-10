Yapay Zeka ABD’de Görevlerin Yüzde 20’sini Devraldı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.04.2026 - 11:30

Yapay zekanın iş dünyasındaki etkisi her geçen gün daha görünür hale geliyor. Son veriler, bu teknolojinin yalnızca destekleyici bir araç olmaktan çıkarak doğrudan iş süreçlerine dahil olduğunu ortaya koyuyor. Çalışanların görev tanımlarını değiştiren bu dönüşüm, iş gücü piyasasında yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Kaynak: https://www.nbclosangeles.com/news/na...
ABD’de yapay zekanın iş hayatındaki etkisi artık teorik bir tartışma olmaktan çıkıp somut verilerle ölçülebilir hale geldi.

Yapılan son araştırmalar, çalışanların önemli bir bölümünün görev tanımlarının doğrudan bu teknoloji tarafından dönüştürüldüğünü ortaya koyuyor.

Mart ayı başında gerçekleştirilen ve 2.000 yetişkinin katıldığı kapsamlı ankete göre, tam zamanlı çalışanların yaklaşık yüzde 20’si işindeki bazı görevlerin yapay zeka tarafından üstlenildiğini belirtiyor. Bu tablo, yalnızca otomasyonun değil, aynı zamanda iş süreçlerinin yeniden şekillendiğinin de açık bir göstergesi. Nitekim katılımcıların yüzde 15’i, yapay zeka sayesinde daha önce mümkün olmayan yeni görevler üretmeye başladığını ifade ediyor.

Kullanım alışkanlıkları da dikkat çekici bir dönüşüme işaret ediyor.

Yapay zeka araçlarından faydalananların yaklaşık yarısı bu teknolojiyi haftada birkaç gün aktif olarak kullanırken, büyük çoğunluk daha çok hızlı ve pratik işler için tercih ediyor. Yoğun ve derin kullanım ise hâlâ sınırlı bir kesimde görülüyor.

Araştırmada öne çıkan bir diğer başlık ise “gölge AI” olarak adlandırılan eğilim. Çalışanların önemli bir kısmı, şirketlerinin sunduğu kurumsal çözümler yerine kendi bireysel aboneliklerini ya da ücretsiz araçları kullanmayı tercih ediyor. Bu durum, kurumların teknoloji adaptasyon hızının çalışanların gerisinde kalabildiğini gösterirken, aynı zamanda kontrol ve veri güvenliği gibi yeni risk alanlarını da beraberinde getiriyor.

Öte yandan henüz çok yeni bir kavram olan “yapay zeka ajanları”nın da hızla yaygınlaştığı görülüyor. Kullanıcı adına bağımsız şekilde görev yürütebilen bu sistemlerle etkileşime geçenlerin oranı şimdiden dikkat çekici seviyelere ulaşmış durumda. Kısa süre öncesine kadar var olmayan bir teknolojinin bu kadar hızlı benimsenmesi, dönüşümün ivmesini net biçimde ortaya koyuyor.

Uzmanlara göre bu gelişmeler, yalnızca teknoloji dünyasını değil, doğrudan ekonomik yapıyı ve iş gücü politikalarını da ilgilendiriyor.

Yapay zekanın hem işleri otomatikleştirmesi hem de yeni iş alanları yaratması, iş piyasasının eş zamanlı olarak daralıp genişlediği karmaşık bir tabloyu beraberinde getiriyor. Güncel veriler, bu dönüşümün her ay binlerce iş pozisyonunu etkilediğini gösterirken, uzun vadede toplam çalışma saatlerinin önemli bir bölümünün otomasyona devredilebileceği öngörülüyor.

Kısacası mesele “işler yok olacak mı?” sorusunu çoktan geçti. Asıl konu, hangi işlerin nasıl değişeceği ve bu değişime kimin ne kadar hızlı adapte olabileceği. Bu yarışta yavaş kalanlar için tablo pek iç açıcı görünmüyor.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
