Baba Olmanın Yaşı Var mı? Erkeklerin Spermi Ne Zaman Bozulmaya Başlıyor?
Dünyanın en yaşlı babasının 96 yaşında çocuk sahibi olduğunu duyunca, erkek doğurganlığının bir yaş sınırı olmadığını düşünmek oldukça doğal. Ancak modern tıp bu inancı tersine çeviriyor; uzmanlara göre erkeklerde de zamanla doğurganlık azalıyor.
Çoğu çalışma, erkek doğurganlığının genellikle 30 ila 35 yaşları arasında zirveye ulaştığını öne sürer.
İleri baba yaşı (genellikle 35-40 yaş üstü), bir çiftin gebe kalma şansını ve gebelik sonuçlarını etkileyen önemli faktörlerdendir.
Yaşlanma doğal bir süreç olsa da, yaşam tarzı değişiklikleri sperm sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir.
