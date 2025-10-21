Baba Olmanın Yaşı Var mı? Erkeklerin Spermi Ne Zaman Bozulmaya Başlıyor?

Erkek doğurganlığındaki düşüş tipik olarak 35 yaşında başlar ve 40 yaşından sonra daha belirgin hale gelir. Bazı araştırmalar, 35 yaş üstü erkeklerin doğurganlık oranlarının, 35 yaş altı erkeklere göre önemli ölçüde düşük olduğunu göstermektedir. Bu düşüş, sperm sayısı, hareketliliği (motilite), şekli (morfoloji) ve genetik sağlığının zamanla bozulmasıyla ilişkilidir. Örneğin, sperm DNA parçalanmasının (hasarlı genetik materyal) yaşla birlikte yılda yaklaşık %3 arttığı belirtiliyor.

Erkekler hayatları boyunca sperm üretmeye devam etse de (spermatogenez), sperm kalitesi yaşla birlikte ölçülebilir şekilde düşer. Bu, gebelik şansını ve sağlıklı bir bebeğe sahip olma ihtimalini etkileyebilir.