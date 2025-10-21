onedio
Baba Olmanın Yaşı Var mı? Erkeklerin Spermi Ne Zaman Bozulmaya Başlıyor?



21.10.2025 - 14:03

Dünyanın en yaşlı babasının 96 yaşında çocuk sahibi olduğunu duyunca, erkek doğurganlığının bir yaş sınırı olmadığını düşünmek oldukça doğal. Ancak modern tıp bu inancı tersine çeviriyor; uzmanlara göre erkeklerde de zamanla doğurganlık azalıyor. 



Çoğu çalışma, erkek doğurganlığının genellikle 30 ila 35 yaşları arasında zirveye ulaştığını öne sürer.

Erkek doğurganlığındaki düşüş tipik olarak 35 yaşında başlar ve 40 yaşından sonra daha belirgin hale gelir. Bazı araştırmalar, 35 yaş üstü erkeklerin doğurganlık oranlarının, 35 yaş altı erkeklere göre önemli ölçüde düşük olduğunu göstermektedir. Bu düşüş, sperm sayısı, hareketliliği (motilite), şekli (morfoloji) ve genetik sağlığının zamanla bozulmasıyla ilişkilidir. Örneğin, sperm DNA parçalanmasının (hasarlı genetik materyal) yaşla birlikte yılda yaklaşık %3 arttığı belirtiliyor.

Erkekler hayatları boyunca sperm üretmeye devam etse de (spermatogenez), sperm kalitesi yaşla birlikte ölçülebilir şekilde düşer. Bu, gebelik şansını ve sağlıklı bir bebeğe sahip olma ihtimalini etkileyebilir.



İleri baba yaşı (genellikle 35-40 yaş üstü), bir çiftin gebe kalma şansını ve gebelik sonuçlarını etkileyen önemli faktörlerdendir.

Sperm sağlığındaki bozulma, aşağıdaki riskleri artırır:

  • Gebe Kalma Şansında Azalma: Eşin gebe kalma şansı (veya eşin gebelik elde etme oranı) baba yaşı ilerledikçe düşer.

  • Gebe Kalma Süresinin Uzaması: 45 yaş ve üzeri erkeklerin yer aldığı ilişkide, iki yıldan fazla sürede gebelik elde etme olasılığı, genç erkeklere göre çok daha yüksektir.

  • Düşük Riski: Babanın 35 yaş ve üzeri olduğu gebeliklerde 6 ila 20 haftalık gebelik kaybı riski artar ve bu risk 50 yaş civarında iki katına çıkabilir.

  • Yavruların Sağlık Riskleri: İlerleyen baba yaşı, çocuklarda şizofreni, bipolar bozukluk, otizm, Down sendromu ve çocukluk çağı lösemisi gibi bazı durumların gelişme olasılığını artırabilir. Bunun nedeni, bir erkeğin sperminde yıllar içinde biriken rastgele genetik mutasyonların çocuğa aktarılmasıdır.



Yaşlanma doğal bir süreç olsa da, yaşam tarzı değişiklikleri sperm sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Bunlar arasında dengeli beslenme, düzenli egzersiz, sigara ve alkol tüketimini bırakmak/sınırlamak ve kaliteli uyku yer alır.

Ancak, uzun vadeli doğurganlık koruması için sperm dondurma, en etkili seçenektir. Erkek doğurganlığı sınırsız değildir; 35 yaş civarında başlayan düşüşe karşı önlem almak mümkündür.

