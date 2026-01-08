onedio
Rapçi Çakal'ın Sahneden Bir Hayranını Kulise Davet Ettiği Anlar Gündem Oldu

Rapçi Çakal'ın Sahneden Bir Hayranını Kulise Davet Ettiği Anlar Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.01.2026 - 11:25

Son dönemin en çok dinlenen rapçilerinden Çakal, yalnızca şarkılarıyla değil, özel hayatı ve sahne performanslarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü isimlerle anılan aşk iddiaları ve çalkantılı ilişki hayatıyla sık sık magazin gündemine gelen Çakal, bu kez konser sırasında yaşanan bir anla konuşuluyor. Rapçi Çakal’ın sahneden bir hayranını fark edip kulisine davet ettiği anlar sosyal medyada hızla yayıldı.

“Lütfen”, “Mahvettim”, “Aşk Olsun” ve “Cuma” gibi parçalarla büyük bir yükseliş yakalayan Çakal aşk hayatından konserlerine birçok detayla magazinde kendine yer buluyor.

Genç yaşına rağmen sadece müziğiyle değil, özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündemine düşen, özellikle sosyal medyada dolaşan aşk iddiaları ve ilişki söylentileriyle adından bahsettiren Çakal son zamanların en bilinen rapçilerinden biri haline geldi.

Konserinde bir hayranını kulise davet ettiği iddia edilen Çakal o anlarla gündeme bomba gibi düştü.

Ecem Dalgıçoğlu
