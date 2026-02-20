İkinci Jelibon Vakası! Melih Gökçek Yapay Zeka Videosunu Gerçek Sandı
Yapay zeka teknolojilerinin video alanındaki başarıları malumunuz. Kimi zaman bu teknolojiyle ilgili insanlar bile yapay zekayla oluşturulan videoları gerçek sanabiliyor. Ancak bazı yapay zeka çalışmaları o kadar gerçekçi görünmüyor. İnternette yapılan trollemelere inanmasıyla tanınan eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek de öğrencilerin Ramazan koreografisi başlıklı çok da gerçekçi olmayan videoyu gerçek sandı. Üzerine yapay zeka videosundaki 'gençleri' tebrik etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Videonun ortalarında öğrencilerin camiye dönüştüğü paylaşım şöyle;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tabii tepkiler de peş peşe geldi.
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın