İkinci Jelibon Vakası! Melih Gökçek Yapay Zeka Videosunu Gerçek Sandı

İkinci Jelibon Vakası! Melih Gökçek Yapay Zeka Videosunu Gerçek Sandı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.02.2026 - 09:29

Yapay zeka teknolojilerinin video alanındaki başarıları malumunuz. Kimi zaman bu teknolojiyle ilgili insanlar bile yapay zekayla oluşturulan videoları gerçek sanabiliyor. Ancak bazı yapay zeka çalışmaları o kadar gerçekçi görünmüyor. İnternette yapılan trollemelere inanmasıyla tanınan eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek de öğrencilerin Ramazan koreografisi başlıklı çok da gerçekçi olmayan videoyu gerçek sandı. Üzerine yapay zeka videosundaki 'gençleri' tebrik etti.

Videonun ortalarında öğrencilerin camiye dönüştüğü paylaşım şöyle;

Tabii tepkiler de peş peşe geldi.

