Ramazan Ayının İlk Sahur Heyecanını Kendince Yorumlayan Mizahşörler

Ramazan Ayının İlk Sahur Heyecanını Kendince Yorumlayan Mizahşörler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.02.2026 - 11:18

Mevzubahis Ramazan ayı olduğunu iftarla sahuru birbirinden ayırmak olmaz. Saatler süren sabrın mükafatının alınacağı iftar sofrası kadar kendine has bir heyecanı olan ve zamanlama ve planlamayı çok iyi yapmanız gereken sahurun da yeri apayrı. Bu yıl günlerin kısalmasıyla sahur daha geç saate geldi ve eski yaz sahurlarını arayanlar kadar klasik sahur muhabbetlerini de dillendiren X kullanıcıları oldu.

Pek çok kişiye göre kış sahurları erken bir kahvaltı hissi verdi.

Tabii alışkanlıklar da değişti.

Ancak su depolama işi zaman mekan tanımıyor.

Haliyle sahura kadar muhabbet, oyun, dizi film işleri de bitti.

Şöyle bir durum da varmış.

Abartanlar oldu.

Abarttığını anlatanlar da.

