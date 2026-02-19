Ramazan Ayının İlk Sahur Heyecanını Kendince Yorumlayan Mizahşörler
Mevzubahis Ramazan ayı olduğunu iftarla sahuru birbirinden ayırmak olmaz. Saatler süren sabrın mükafatının alınacağı iftar sofrası kadar kendine has bir heyecanı olan ve zamanlama ve planlamayı çok iyi yapmanız gereken sahurun da yeri apayrı. Bu yıl günlerin kısalmasıyla sahur daha geç saate geldi ve eski yaz sahurlarını arayanlar kadar klasik sahur muhabbetlerini de dillendiren X kullanıcıları oldu.
Pek çok kişiye göre kış sahurları erken bir kahvaltı hissi verdi.
👇
Tabii alışkanlıklar da değişti.
Haliyle sahura kadar muhabbet, oyun, dizi film işleri de bitti.
Şöyle bir durum da varmış.
Abartanlar oldu.
Abarttığını anlatanlar da.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
