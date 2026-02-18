Ramazan Ayının Gelişini Mizahla Kutlayan X Kullanıcıları
Tabii beklemeyi abartanlar da var.
Körfez ülkelerinin Ramazan'a çoktan başlaması da yorumlandı.
Hatta en çok konuşulan konulardandı.
Sahurlar arası farklara da değinildi.
Klasik sahur manzaraları da...
Tabii bu yıl iftar daha erken olacak.
