Ramazan Ayının Gelişini Mizahla Kutlayan X Kullanıcıları

Ramazan Ayının Gelişini Mizahla Kutlayan X Kullanıcıları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.02.2026 - 18:51

İslamiyet'te kutsal olan Ramazan Ayı'nın başlamasına saatler kaldı. Tabii sahur, iftar gibi konuların yanında bu ayla ilgili farklı konular da konuşuldu ve bazıları Ramazan neşesini mizahıyla birleştirdi. Bakalım bu önemli ay için kimler ne demiş?

Tabii beklemeyi abartanlar da var.

Planı programlı davranan da...

Videolu kesitlerle gelenler de...

Körfez ülkelerinin Ramazan'a çoktan başlaması da yorumlandı.

Hatta en çok konuşulan konulardandı.

Sahurlar arası farklara da değinildi.

Klasik sahur manzaraları da...

Tabii bu yıl iftar daha erken olacak.

Bekarların bakış açısı da böyle;

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
