Lvbel C5'in Seccadesinden İlk Sahur Son Sahur Farkına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Lvbel C5'in Seccadesinden İlk Sahur Son Sahur Farkına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
18.02.2026 - 17:26

X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım 18 Şubat Çarşamba günü hangi paylaşımlar öne çıkmış?

Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Geçerli bir bahane...

twitter.com

Şartlar gayet makul...

twitter.com

Oldu mu şimdi?

twitter.com

Bir Ramazan klasiği...

twitter.com
İlginç biri...

twitter.com

Detaycılıkta son nokta...

twitter.com

Bir de tespit...

twitter.com

Bi' tane daha!

twitter.com

Kapatalım 👋

twitter.com

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye'de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio'da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
