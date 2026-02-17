Twitter'ın Twitter Olduğu Zamanlardan Eski Ama Hala Komik Tweetler

Elon Musk'ın rekor ücretle satın aldığı Twitter, internet tarihinin en etkili mecralarından oldu. Satın alımın ardından logosundaki mavi kuşun sadeleştiği, isminin de X olduğu platform çokça kullanılsa da eski kullanıcılar eski havanın olmadığından şikayetçi. Bu durum da pek çok kişiyi eskilere götürüyor ve artık günümüzde nostaljik kalan paylaşımlar daha çok ilgi görüyor.