Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Dolu dolu geçen bir haftayı daha geride bıraktık ve önümüzde yepyeni bir hafta uzanıyor. Peki yeni haftaya mizahla başlamaya ne dersiniz? Geçtiğimiz günlerde yemeklerle ilgili attıkları tweetlerle hepimizi güldürmeyi başaran pek çok kişi vardı.
İşte, geçtiğimiz haftanın mizaha doyuran en komik yemekli tweetleri!
Tat durumu da yoğun!
😂😂😂
Hak verdim.
😂😂😂
Salçasız balık göreceğimizi de düşünmezdik;
😂😂😂
👇🏻
Burası karışır yerlerinizi alın.
👇🏻
İyi yapmışsın kız!
Günün hatırlatması;
Daha önce hiç fark etmemiştim.
Kıtlama tarator.
Antep fıstığı falan da yiyor musunuz?
👇🏻
😂😂😂
Cilt bakımı sayılır mı?
Tekrar görüşmek üzere!
