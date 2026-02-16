onedio
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.02.2026 - 15:02

Dolu dolu geçen bir haftayı daha geride bıraktık ve önümüzde yepyeni bir hafta uzanıyor. Peki yeni haftaya mizahla başlamaya ne dersiniz? Geçtiğimiz günlerde yemeklerle ilgili attıkları tweetlerle hepimizi güldürmeyi başaran pek çok kişi vardı. 

İşte, geçtiğimiz haftanın mizaha doyuran en komik yemekli tweetleri!

Tat durumu da yoğun!

Tat durumu da yoğun!
twitter.com

😂😂😂

😂😂😂
twitter.com

Hak verdim.

Hak verdim.
twitter.com

😂😂😂

😂😂😂
twitter.com

Salçasız balık göreceğimizi de düşünmezdik;

Salçasız balık göreceğimizi de düşünmezdik;
twitter.com
😂😂😂

😂😂😂
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Burası karışır yerlerinizi alın.

Burası karışır yerlerinizi alın.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

İyi yapmışsın kız!

İyi yapmışsın kız!
twitter.com
Günün hatırlatması;

Günün hatırlatması;
twitter.com

Daha önce hiç fark etmemiştim.

Daha önce hiç fark etmemiştim.
twitter.com

Kıtlama tarator.

Kıtlama tarator.
twitter.com

Antep fıstığı falan da yiyor musunuz?

Antep fıstığı falan da yiyor musunuz?
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
😂😂😂

😂😂😂
twitter.com

Cilt bakımı sayılır mı?

Cilt bakımı sayılır mı?
twitter.com

Tekrar görüşmek üzere!

Tekrar görüşmek üzere!
twitter.com

