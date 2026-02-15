onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Zamanda Yolculuk Yapan Orkun Işıtmak’tan Hayattan Beklentisini Minimuma İndirene Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Zamanda Yolculuk Yapan Orkun Işıtmak’tan Hayattan Beklentisini Minimuma İndirene Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.02.2026 - 18:31

Haftanın son gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, pazar günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hazırsan başlayalım 🚀

Hazırsan başlayalım 🚀
twitter.com

Doğru.

Doğru.
twitter.com

İlk bakışta kesinlikle öyle sandım.

İlk bakışta kesinlikle öyle sandım.
twitter.com

👇

👇

Çalışıyor mu bu yöntem?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yanaklar kilodan bağımsız artık kabul edelim.

Yanaklar kilodan bağımsız artık kabul edelim.
twitter.com

Ataç diye bir şeyin olduğunu unutmuşum. Oysa ki bir dönem hayatımızın merkezindeydi.

Ataç diye bir şeyin olduğunu unutmuşum. Oysa ki bir dönem hayatımızın merkezindeydi.
twitter.com

Ben de babama katılırdım galiba...

Babaannelere göstermelik haber.

Babaannelere göstermelik haber.
twitter.com

Ne dedeler var.

Ne dedeler var.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Duşta overthink sınıfsaldır, konuşmuştuk bunu.

Duşta overthink sınıfsaldır, konuşmuştuk bunu.
twitter.com

Yarın görüşürüz 👋

Yarın görüşürüz 👋
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın