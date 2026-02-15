Bu Nasıl Esneklik: Sporcu Dilnoza Abdusalimova İmkânsız Gibi Görünen Anime Pozlarını Denedi

1. Sakatlık Riskini Azaltır Esnek kaslar ve bağlar, ani hareketlerde veya zorlanmalarda kopmak yerine uzayarak tepki verir. Bu elastikiyet, dokuların aşırı gerilmesini önleyerek spor kazalarını ve günlük sakatlıkları ciddi oranda engeller.

2. Hareket Kabiliyetini Artırır Eklemlerin tam hareket açıklığında çalışması, vücudun daha az enerjiyle daha geniş açılı hareket etmesini sağlar. Bu durum hem atletik performansı güçlendirir hem de merdiven çıkmak gibi rutin işleri çok daha zahmetsiz hale getirir.

3. Duruşu (Postürü) Düzeltir Kısalmış ve gergin kaslar iskelet sistemini yanlış yöne çekerek kamburluk veya bel eğriliği gibi sorunlara yol açar. Esneklik çalışmaları bu kasları dengeleyerek omurganın doğal ve sağlıklı dizilimini geri kazandırır.

4. Ağrıları Hafifletir Özellikle bel, sırt ve boyun ağrılarının çoğu kronik kas gerginliğinden kaynaklanır. Kasların esnemesi, eklemler ve sinirler üzerindeki baskıyı kaldırarak dokulardaki sıkışmayı giderir ve vücutta genel bir rahatlama sağlar.

5. Kan Dolaşımını Hızlandırır Esneme hareketleri kaslara giden kan akışını artırarak hücrelerin daha iyi beslenmesini sağlar. Bu süreç, antrenman sonrası kas yorgunluğunun hızla atılmasına ve vücudun kendini çok daha çabuk yenilemesine yardımcı olur.