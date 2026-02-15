Bu Nasıl Esneklik: Sporcu Dilnoza Abdusalimova İmkânsız Gibi Görünen Anime Pozlarını Denedi

Kaynak: https://www.instagram.com/dilya.abdus...
Anime, bazıları için sadece bir eğlence aracı değil, aynı zamanda bir tutku, hatta yaşam biçimi. Günlük yaşamlarını, düşüncelerini hatta giyim tarzlarını bile etkileyebiliyor. Kimi zaman fantastik, kimi zaman romantik, kimi zaman da macera dolu bu filmlerdeki pek çok sahne, kostümler hatta yemekler her birimizin ilgilisini çekiyor. Hatta anime filmlerindeki yemekleri gerçek hayata taşıyan şefler var.
Sporcu Dilnoza Abdusalimova da anime filmlerindeki hareketleri gerçek hayata taşıdı. İmkansız gibi görünen pek çok hareketi müthiş bir esneklikle yapabilen sporcu beğeni topladı.
Kadının esnekliği elbette pek çok kişiyi imrendirdi. Peki bu kadar esnek bir vücuda sahip olmanın avantajları var mı?
