Bir Makyaj Sanatçısı 1920'lerin İkonik Saç Modeli İçin Kullanılan Apartı Denedi

Kaynak: https://www.tiktok.com/@erinparsonsma...
Moda, sürekli bir değişim içerisinde bildiğiniz üzere. Geçmişe dönüp baktığımızda her dönem, o zamanın moda anlayışı ile hafızalarımızda yer ediyor. Her dönemin kendine has giyim, makyaj ve saç tarzı var. Bu hem dönemin imkanları, hem gereklilikleri hem de zevkleri ile şekilleniyordu. Saç modası, tıpkı moda dünyası gibi, hem erkekler hem kadınlar için zamanın ruhunu yansıtan ve bireylerin stilini tamamlayan önemli bir unsurdu.
'erinparsonsmakeup' 1920'lerin ikonik saç modelini, o dönemde kullanılan aletle yaptı. Ortaya ise harika bir sonuç çıkarken, herkesin kafasındaki 'Bu saç nasıl yapılıyor olabilir ki?' sorusu da yanıt buldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşkence aletine benzetildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın