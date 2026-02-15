onedio
Bir Makyaj Sanatçısı 1920'lerin İkonik Saç Modeli İçin Kullanılan Apartı Denedi

Bir Makyaj Sanatçısı 1920'lerin İkonik Saç Modeli İçin Kullanılan Apartı Denedi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.02.2026 - 11:18

Moda, sürekli bir değişim içerisinde bildiğiniz üzere. Geçmişe dönüp baktığımızda her dönem, o zamanın moda anlayışı ile hafızalarımızda yer ediyor. Her dönemin kendine has giyim, makyaj ve saç tarzı var. Bu hem dönemin imkanları, hem gereklilikleri hem de zevkleri ile şekilleniyordu. Saç modası, tıpkı moda dünyası gibi, hem erkekler hem kadınlar için zamanın ruhunu yansıtan ve bireylerin stilini tamamlayan önemli bir unsurdu. 

'erinparsonsmakeup' 1920'lerin ikonik saç modelini, o dönemde kullanılan aletle yaptı. Ortaya ise harika bir sonuç çıkarken, herkesin kafasındaki 'Bu saç nasıl yapılıyor olabilir ki?' sorusu da yanıt buldu.

İşkence aletine benzetildi.

Günümüzde pek çok saç ürünü mevcut bildiğiniz üzere. Son teknolojilerle üretilen aletler hem saçın sağlığı hem de kişinin konforu düşünülerek üretiliyor. İstediğimiz her şekil ve model için farklı aletler mevcut. Fakat her birine servet ödediğimiz de bir gerçek. 1920'lerde kullanılan bu saç aleti hem pratik hem ucuz olması ile beğeni toplarken, görünüşü ile işkence aletine benzetildi.

