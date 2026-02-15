Bir Makyaj Sanatçısı 1920'lerin İkonik Saç Modeli İçin Kullanılan Apartı Denedi

Moda, sürekli bir değişim içerisinde bildiğiniz üzere. Geçmişe dönüp baktığımızda her dönem, o zamanın moda anlayışı ile hafızalarımızda yer ediyor. Her dönemin kendine has giyim, makyaj ve saç tarzı var. Bu hem dönemin imkanları, hem gereklilikleri hem de zevkleri ile şekilleniyordu. Saç modası, tıpkı moda dünyası gibi, hem erkekler hem kadınlar için zamanın ruhunu yansıtan ve bireylerin stilini tamamlayan önemli bir unsurdu.

'erinparsonsmakeup' 1920'lerin ikonik saç modelini, o dönemde kullanılan aletle yaptı. Ortaya ise harika bir sonuç çıkarken, herkesin kafasındaki 'Bu saç nasıl yapılıyor olabilir ki?' sorusu da yanıt buldu.