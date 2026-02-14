onedio
Bildiğiniz Bütün Değişimleri Unutun: Bir Kadın Geçirdiği Yüz Germe Operasyonu ile 20 Yaş Birden Gençleşti

Bildiğiniz Bütün Değişimleri Unutun: Bir Kadın Geçirdiği Yüz Germe Operasyonu ile 20 Yaş Birden Gençleşti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.02.2026 - 22:32

Estetik operasyonlar, son zamanlarda hem oldukça gelişti hem de yaygınlaştı. Bu, estetik cerrahinin teknolojik ilerlemelerle birlikte daha erişilebilir ve çeşitli hale gelmesinden kaynaklanıyor elbette. Artık, elde edilen sonuçlar da oldukça etkileyici oluyor. İnsanlar istedikleri görünüme dakikalar içinde, basit operasyonlarla kavuşabiliyor. 

Bir kadının geçirdiği operasyondan sonra yaşadığı değişim sosyal medyada viral oldu. Görenler, 20 yaş birden gençleşen kadının değişiminin gerçek olduğuna inanmakta güçlük çekti.

Peki bu işlem tam olarak ne?

Videoda gösterilen uygulama, ameliyatsız yüz gençleştirme prosedürlerinden biri olan 'Likit Yüz Germe' (Liquid Facelift) uygulaması.

Bu operasyonun temel özellikleri ise şöyle:

  • Dolgu Uygulamaları: Genellikle hyaluronik asit bazlı dolgular kullanılarak elmacık kemikleri, çene hattı (jawline), göz altı ışık dolgusu ve nasolabial (burun kenarı) çizgiler doldurulur.

  • Yüzü Askılama ve Germe: Videonun başındaki el hareketleri, derinin hangi yöne doğru gerileceğini ve hangi bölgelerin hacim kaybına uğradığını göstermektedir. Bu işlem bazen Fransız Askısı (ip askı) yöntemleriyle de kombine edilebilir.

  • Botoks: Alın ve göz çevresindeki kırışıklıkları gidermek için genellikle bu paketlerin içine botoks da dahil edilir.

  • Cilt Kalitesini Artırma: Mezoterapi veya gençlik aşısı gibi uygulamalarla cildin daha parlak ve gergin görünmesi sağlanır.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
ikigai

Evrime kafa atmış, işte bu ya estetiğin muhteşem tarafıda varmış

Yasomite Sam

Fakirlikten kuru erik gibi yaşlanacağım