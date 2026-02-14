onedio
Sosyal Medyada Viral Olan Sırt Ağrısı Tedavisi Senasını İzlerken Canınız Yanacak

Sosyal Medyada Viral Olan Sırt Ağrısı Tedavisi Senasını İzlerken Canınız Yanacak

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.02.2026 - 20:58

Geçmişte, fizik tedavi ve ağrı tedavisi alanlarında kullanılan yöntemler oldukça basit ve ilkeldi. Günümüzde aynı yöntemler, teknolojik gelişmeler sayesinde daha güvenli ve etkili hale getirildi. Bu, hastaların daha hızlı ve daha konforlu bir şekilde iyileşmelerini sağlıyor elbette. Fakat hala bu tedavilerin ilkel hallerini kullananlar da var.

Sosyal medyada sırt ağrısı için kullanılan yöntem viral oldu. Görüntüde tedavi uygulanan kişinin ileri yaşlarında olması izleyenlerin gerilmesine sebep oldu.

Videodaki uygulama tehlikeli mi?

Videodaki uygulama tehlikeli mi?

Videodaki uygulama, tıp dilinde servikal traksiyon (boyun traksiyonu) olarak adlandırılan, halk arasında ise 'Glisson askısı' veya 'boyun çekme' tedavisi olarak bilinen yöntem.

Bu yöntemde amaç boyun omurları arasındaki mesafeyi açarak sinirler üzerindeki baskıyı azaltmak, kas spazmlarını çözmek ve fıtık kaynaklı ağrıları hafifletmektir. Boyun fıtığı, kireçlenme (servikal spondiloz), boyun düzleşmesi ve sinir kökü sıkışması gibi durumlarda fizik tedavi uzmanları veya fizyoterapistler tarafından uygulanır.

Tehlikeli mi?

Bu uygulama, doğru şekilde ve uzman denetiminde yapıldığında genellikle güvenli kabul edilir. Ancak videodaki gibi manuel bir düzenek veya ev tipi kontrolsüz uygulamalar ciddi riskler barındırabilir:

  • Uzman Denetimi Şarttır: Yanlış uygulanan kuvvet; damar yaralanmalarına, omurilik zedelenmesine veya şiddetli baş dönmesi ve bayılmaya (senkop) neden olabilir.

  • Kimlere Yapılmaz? Osteoporoz (kemik erimesi), romatoid artrit, kemik tümörleri, enfeksiyonlar veya kontrolsüz yüksek tansiyonu olan kişilerde bu tedavi tehlikeli ve yasaktır.

  • Riskler: Yanlış açıyla veya aşırı ağırlıkla yapılan çekme işlemi mevcut fıtığı kötüleştirebilir veya boyun dokularına zarar verebilir.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

