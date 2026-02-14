Sosyal Medyada Viral Olan Sırt Ağrısı Tedavisi Senasını İzlerken Canınız Yanacak

Geçmişte, fizik tedavi ve ağrı tedavisi alanlarında kullanılan yöntemler oldukça basit ve ilkeldi. Günümüzde aynı yöntemler, teknolojik gelişmeler sayesinde daha güvenli ve etkili hale getirildi. Bu, hastaların daha hızlı ve daha konforlu bir şekilde iyileşmelerini sağlıyor elbette. Fakat hala bu tedavilerin ilkel hallerini kullananlar da var.

Sosyal medyada sırt ağrısı için kullanılan yöntem viral oldu. Görüntüde tedavi uygulanan kişinin ileri yaşlarında olması izleyenlerin gerilmesine sebep oldu.