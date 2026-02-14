onedio
Yeni Fobi Oluştu: Kulak Ağrısı Şikayetiyle Doktora Giden Adamın Kulağından Böcek Çıktı

Pelin Yelda Göktepe
14.02.2026 - 16:58

Kulağa böcek girmesi haberlerini çok sık duyuyoruz bildiğiniz üzere. Böcekleri dışarda görmek bile oldukça rahatsız ediciyken, kulak gibi önemli bir organa giriyor, hatta orada yumurta bırakabiliyor olması pek çok kişiyi tedirgin ediyor. Yine benzer bir haber sosyal medyada viral oldu. 

Kamboçya'da kulak ağrısı şikayeti ile doktora giden bir adamın kulağından böcek çıktı. Böceği başarılı bir şekilde çıkaran Dr. Sean San hem çıkarttığı böceği hem kulaktaki görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Peki böcekler kulağa neden girer?

  • Sıcaklık ve Nem: Dış kulak yolu karanlık, sıcak ve nemli bir ortamdır. Böcekler, özellikle soğuk havalarda veya gece uyku sırasında sığınacak güvenli ve sıcak bir yer ararken yanlışlıkla kulağa girebilirler.

  • Besin Arayışı: Kulak kiri (serumen), bazı böcek türleri için cezbedici olabilecek feromonlar veya kokular içerebilir.

  • Yanlış Yönelme: Böcekler genellikle geri geri gidemedikleri için, dar bir alana (kulak yolu gibi) girdiklerinde ilerlemeye devam ederler ve sıkışıp kalırlar.

Eğer Kulağınıza Böcek Girerse Ne Yapmalısınız?

Videodaki gibi bir durumla karşılaşırsanız (kulakta şiddetli tıkırtı, ağrı veya hareket hissi), şu adımlara dikkat etmek önemli;

  • Sakin Kalın: Panik yapıp kulağınızı sertçe kaşımak veya parmağınızı sokmak, böceğin daha derine kaçmasına veya kulağınıza zarar vermesine neden olabilir.

  • Cımbız veya Pamuklu Çubuk Kullanmayın: Böceği parçalayabilir veya kulak zarına doğru itebilirsiniz.

  • Işık Tutmayın: Bazı böcekler ışığa doğru gelirken, bazıları ışığın etkisiyle daha derine kaçabilir.

  • En Yakın Sağlık Kuruluşuna Başvurun: Videodaki gibi profesyonel bir Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanı, endoskopik yöntemlerle böceği güvenle çıkaracaktır.

