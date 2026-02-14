Yeni Fobi Oluştu: Kulak Ağrısı Şikayetiyle Doktora Giden Adamın Kulağından Böcek Çıktı

Kulağa böcek girmesi haberlerini çok sık duyuyoruz bildiğiniz üzere. Böcekleri dışarda görmek bile oldukça rahatsız ediciyken, kulak gibi önemli bir organa giriyor, hatta orada yumurta bırakabiliyor olması pek çok kişiyi tedirgin ediyor. Yine benzer bir haber sosyal medyada viral oldu.

Kamboçya'da kulak ağrısı şikayeti ile doktora giden bir adamın kulağından böcek çıktı. Böceği başarılı bir şekilde çıkaran Dr. Sean San hem çıkarttığı böceği hem kulaktaki görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.