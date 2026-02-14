Yeni Fobi Oluştu: Kulak Ağrısı Şikayetiyle Doktora Giden Adamın Kulağından Böcek Çıktı

Kulağa böcek girmesi haberlerini çok sık duyuyoruz bildiğiniz üzere. Böcekleri dışarda görmek bile oldukça rahatsız ediciyken, kulak gibi önemli bir organa giriyor, hatta orada yumurta bırakabiliyor olması pek çok kişiyi tedirgin ediyor. Yine benzer bir haber sosyal medyada viral oldu.
Kamboçya'da kulak ağrısı şikayeti ile doktora giden bir adamın kulağından böcek çıktı. Böceği başarılı bir şekilde çıkaran Dr. Sean San hem çıkarttığı böceği hem kulaktaki görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.
Peki böcekler kulağa neden girer?
Eğer Kulağınıza Böcek Girerse Ne Yapmalısınız?
Videodaki gibi bir durumla karşılaşırsanız (kulakta şiddetli tıkırtı, ağrı veya hareket hissi), şu adımlara dikkat etmek önemli;
Sakin Kalın: Panik yapıp kulağınızı sertçe kaşımak veya parmağınızı sokmak, böceğin daha derine kaçmasına veya kulağınıza zarar vermesine neden olabilir.
Cımbız veya Pamuklu Çubuk Kullanmayın: Böceği parçalayabilir veya kulak zarına doğru itebilirsiniz.
Işık Tutmayın: Bazı böcekler ışığa doğru gelirken, bazıları ışığın etkisiyle daha derine kaçabilir.
En Yakın Sağlık Kuruluşuna Başvurun: Videodaki gibi profesyonel bir Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanı, endoskopik yöntemlerle böceği güvenle çıkaracaktır.
