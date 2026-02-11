Hemşirelik Okuyan Kızının Kan Alma Pratiği Yapması İçin Gönüllü Olan Babanın Zor Anları

Sağlık alanında eğitim görmek zor. Genellikle pratik yapabileceğiniz alanlar sınırlı oluyor. Bu yüzden tüm çevrenizi pratikleriniz için seferber etmek zorunda kalabiliyorsunuz. Hele bir de çevrenizde rahatsızlık geçiren biri varsa bu sizin için bir fırsata bile dönüşebiliyor.

'alplerde_bir_kaptan' hemşirelik okuyan kızının kan alma pratiği yapabilmesi için gönüllü olduğu anları paylaştı. Babanın yaşadığı korku ve buna rağmen kızına yardım etmeye çalışması beğeni topladı.