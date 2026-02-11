onedio
Hemşirelik Okuyan Kızının Kan Alma Pratiği Yapması İçin Gönüllü Olan Babanın Zor Anları

Pelin Yelda Göktepe
11.02.2026 - 09:35

Sağlık alanında eğitim görmek zor. Genellikle pratik yapabileceğiniz alanlar sınırlı oluyor. Bu yüzden tüm çevrenizi pratikleriniz için seferber etmek zorunda kalabiliyorsunuz. Hele bir de çevrenizde rahatsızlık geçiren biri varsa bu sizin için bir fırsata bile dönüşebiliyor. 

'alplerde_bir_kaptan' hemşirelik okuyan kızının kan alma pratiği yapabilmesi için gönüllü olduğu anları paylaştı. Babanın yaşadığı korku ve buna rağmen kızına yardım etmeye çalışması beğeni topladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/alplerde_bi...
"Yapma seni başka okullara göndereyim"

İlk başta gönüllü olsa da korkusuna engel olamayan kızına okulu bırakmasını, başka bir okula gitmesini bile teklif etti. İşlemin sonunda ise adamın 'gururdan' gözlerinin yaşarması dikkat çekti. Baba ve kızın bu anları ise kalpleri ısıttı.

