onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Biz de Katılamıyor muyuz? Pastasını İnekleri ile Birlikte Üfeleyen Miniğin Partisine Bayılacaksınız

Biz de Katılamıyor muyuz? Pastasını İnekleri ile Birlikte Üfeleyen Miniğin Partisine Bayılacaksınız

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.02.2026 - 09:59

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medyada şimdiye kadar birbirinden ilginç kutlama, doğum günü, cinsiyet belirleme partilerinin videolarını gördük. Hatta bazıları ihtişamdan ağızlarımızı açık bıraktı desek yeridir. Bazıları ise sadece sinirimizi bozdu. Fakat tüm bunları unutturacak bir kutlama videosu sosyal medyada viral oldu. 

'koyezgisi_' isimli içerik üreticisi, minik oğlunun inekleri ile birlikte yaptığı kutlamayı paylaştı. Hem miniğin hem ineklerin sevimliliği kalpleri ısıttı.

Kaynak: https://www.instagram.com/koyezgisi_/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Yemliğin içine atayım, yesinler"

"Yemliğin içine atayım, yesinler"

Kutlamanın ardından meyveden hazırladığı pastayı dostlarına da ikram etmeyi ihmal etmedi. Önce tek tek elleriyle portakalları uzatan minik, ardından onlarla sohbet de etti. Videonun her detayı ayrı ayrı içimizi ısıttı.

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın