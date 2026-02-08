Biz de Katılamıyor muyuz? Pastasını İnekleri ile Birlikte Üfeleyen Miniğin Partisine Bayılacaksınız

Sosyal medyada şimdiye kadar birbirinden ilginç kutlama, doğum günü, cinsiyet belirleme partilerinin videolarını gördük. Hatta bazıları ihtişamdan ağızlarımızı açık bıraktı desek yeridir. Bazıları ise sadece sinirimizi bozdu. Fakat tüm bunları unutturacak bir kutlama videosu sosyal medyada viral oldu.

'koyezgisi_' isimli içerik üreticisi, minik oğlunun inekleri ile birlikte yaptığı kutlamayı paylaştı. Hem miniğin hem ineklerin sevimliliği kalpleri ısıttı.