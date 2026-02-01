onedio
Aslında Sizden Tiksinmiyorlar! Kedilerin Bir Şeyi Kokladıktan Sonra Oluşan Surat İfadelerinin Sebebi Ne?

Pelin Yelda Göktepe
01.02.2026 - 09:06

Kedilerin her hareketi ayrı bir olay. Hayvanlar aleminin en nevi şahsına münhasır üyesi olan patili dostlarımız bizi her hareketiyle şaşırtabiliyor. Eşsiz kişilikleriyle öne çıkan bu minik dostlarımızın, yaşamlarında yer alan her detay, onların renkli dünyasını oluşturuyor. Bize de bu renkli dünyayı keşfetmek kalıyor. Peki kedilerin bir şeyi kokladıktan sonra oluşan yüz ifadelerinin sebebi ne?

'bekireke isimli içerik üreticisi kedilerin bu hareketinin sebebini açıkladı. Yaptığı açıklama kedisinin kendisinden tiksindiğini düşünenlerin yüreğine su serpti.

Kaynak: https://www.instagram.com/bekireke/re...
Nedir bu Flehmen tepkisi?

Kedinizin bir şeyi kokladıktan sonra ağzı açık, donakalmış gibi bakmasının sebebi aslında sizden iğrenmesi değil; kokuyu çok daha detaylı bir şekilde analiz etmeye çalışmasıdır.

Jacobson Organı (Vomeronazal Organ) kedilerin üst damağında, burun deliklerinin hemen arkasında bulunan özel bir duyu organıdır. Kedi ağzını hafifçe aralayıp üst dudağını yukarı kaldırdığında, havadaki koku moleküllerini (özellikle feromonları) doğrudan bu organa yönlendirir. Bu yöntemle kedi, burnunun tek başına yetmediği durumlarda kokuyu 'tadarak' daha fazla bilgi sahibi olur. Genellikle başka bir hayvanın kokusunu, terli çorapları veya keskin parfümleri bu şekilde incelerler. Yani o meşhur 'şaşkın' ifade, aslında kedinizin gelişmiş bir kimyasal analiz yapma şeklidir.

