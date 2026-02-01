Aslında Sizden Tiksinmiyorlar! Kedilerin Bir Şeyi Kokladıktan Sonra Oluşan Surat İfadelerinin Sebebi Ne?

Kedinizin bir şeyi kokladıktan sonra ağzı açık, donakalmış gibi bakmasının sebebi aslında sizden iğrenmesi değil; kokuyu çok daha detaylı bir şekilde analiz etmeye çalışmasıdır.

Jacobson Organı (Vomeronazal Organ) kedilerin üst damağında, burun deliklerinin hemen arkasında bulunan özel bir duyu organıdır. Kedi ağzını hafifçe aralayıp üst dudağını yukarı kaldırdığında, havadaki koku moleküllerini (özellikle feromonları) doğrudan bu organa yönlendirir. Bu yöntemle kedi, burnunun tek başına yetmediği durumlarda kokuyu 'tadarak' daha fazla bilgi sahibi olur. Genellikle başka bir hayvanın kokusunu, terli çorapları veya keskin parfümleri bu şekilde incelerler. Yani o meşhur 'şaşkın' ifade, aslında kedinizin gelişmiş bir kimyasal analiz yapma şeklidir.