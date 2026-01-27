onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Birini Atlatamadan Yenisi Geldi: Şimdi de Buz Kırıldığı İçin Arkadaşlarından Ayrılan Penguen Viral Oldu

Birini Atlatamadan Yenisi Geldi: Şimdi de Buz Kırıldığı İçin Arkadaşlarından Ayrılan Penguen Viral Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.01.2026 - 20:35

İçerik Devam Ediyor

Son dönemde sosyal medyanın gündemini bir 'penguen' ele geçirmiş durumda bildiğiniz üzere. usta yönetmen Werner Herzog’un 2007 yapımı Encounters at the End of the World (Dünyanın Ucunda Karşılaşmalar) adlı belgeselinden alınan görüntülerde bir penguen, diğer binlerce penguen okyanusa (yemek ve su olan yöne) doğru ilerlerken, aniden duruyor ve okyanusun tam tersi yönündeki, hiçbir yaşam belirtisi olmayan uçsuz bucaksız karlı dağlara doğru tek başına yürümeye başlıyor. Yıllar sonra viral olan video üzerinden pek çok kişi hem hayatlarıyla ilgili hem felsefi çıkarımlar yaptı. Ayrıca herkes derin bir hüzne boğuldu. 

İnsanlar henüz bu videoyu atlatamamışken, yeni bir penguen videosu daha viral oldu. İşte buz kırıldığı için arkadaşlarından ayrılan penguenin o anları;

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Neyseki bu penguen videosunun sonu iyi bitti.

Neyseki bu penguen videosunun sonu iyi bitti.

Sürü halinde ilerlerken bir anda buz kırılınca penguen buz kütlesi ile birlikte arkadaşlarından ayrıldı. Arkadaşlarının yanına gitmeye çalışırken, bu kütlesi hareket ettiği için büyük zorluk yaşadı. Fakat mücadelenin sonunda kazanan penguen oldu. İlk videonun travmasından sonra gelen bu görüntüler pek çok kişinin yüreğine su serpti.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın