Birini Atlatamadan Yenisi Geldi: Şimdi de Buz Kırıldığı İçin Arkadaşlarından Ayrılan Penguen Viral Oldu

Son dönemde sosyal medyanın gündemini bir 'penguen' ele geçirmiş durumda bildiğiniz üzere. usta yönetmen Werner Herzog’un 2007 yapımı Encounters at the End of the World (Dünyanın Ucunda Karşılaşmalar) adlı belgeselinden alınan görüntülerde bir penguen, diğer binlerce penguen okyanusa (yemek ve su olan yöne) doğru ilerlerken, aniden duruyor ve okyanusun tam tersi yönündeki, hiçbir yaşam belirtisi olmayan uçsuz bucaksız karlı dağlara doğru tek başına yürümeye başlıyor. Yıllar sonra viral olan video üzerinden pek çok kişi hem hayatlarıyla ilgili hem felsefi çıkarımlar yaptı. Ayrıca herkes derin bir hüzne boğuldu.

İnsanlar henüz bu videoyu atlatamamışken, yeni bir penguen videosu daha viral oldu. İşte buz kırıldığı için arkadaşlarından ayrılan penguenin o anları;