Bir Kedi Sahibi Kum Masrafından Kurtulmak İçin Hazırladığı Düzeneği Paylaştı

Kedi sahibi olmanın elbette pek çok keyifli yanı var. Fakat zorlukları da yok değil. Özellikle kum değiştirme işlemi genellikle oldukça zahmetli geliyor. Hatta bazen bunu aksatabiliyorlar da . Sürekli kum satın almak da insanları zorlayabiliyor. Peki bunun kolay bir yolu yok mu?
Bir sosyal medya kullanıcısı, kedi kumundan tasarruf etmek için kurdukları düzeneği paylaştı. Düzenek kedi sahiplerinin ilgisini çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Böylece 1.5 senedir aynı kumu kullanıyoruz.”
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın