Bir Kedi Sahibi Kum Masrafından Kurtulmak İçin Hazırladığı Düzeneği Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
24.01.2026 - 17:02

Kedi sahibi olmanın elbette pek çok keyifli yanı var. Fakat zorlukları da yok değil. Özellikle kum değiştirme işlemi genellikle oldukça zahmetli geliyor. Hatta bazen bunu aksatabiliyorlar da . Sürekli kum satın almak da insanları zorlayabiliyor. Peki bunun kolay bir yolu yok mu?

Bir sosyal medya kullanıcısı, kedi kumundan tasarruf etmek için kurdukları düzeneği paylaştı. Düzenek kedi sahiplerinin ilgisini çekti.

"Böylece 1.5 senedir aynı kumu kullanıyoruz.”

Kestirdikleri bir tahta ve pet şişe ile kurdukları düzenekle kedi kumunu 1,5 senedir kullandıklarını söyleyen adam, bunun için kedilerini de eğittiklerini belirtti. Pratik yöntem bazılarına mantıklı gelirken pek çok kişi gereksiz buldu.

