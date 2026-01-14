Bir İçerik Üreticisinin Paylaştığı “Fakir Büyümenin Yarattığı Alışkanlıklar” Oldukça Tanıdık Gelecek

Karakterimizi belirleyen en önemli etkenlerden biri, içinde büyüdüğümüz çevre elbette. Bizi biz yapan alışkanlıkların çoğu bu dönemde oluşuyor ve bu alışkanlıklar genellikle unutulmuyor. İleriki yaşlarımızda sergilediğimiz pek çok davranış büyüdüğümüz çevre hakkında da bilgi veriyor.

Anıl Can isimli içerik üreticisi, fakir büyümenin yarattığı alışkanlıkları sıraladı. Sıraladığı maddeler pek çoğumuza tanıdık geldi.