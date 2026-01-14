onedio
Bir İçerik Üreticisinin Paylaştığı “Fakir Büyümenin Yarattığı Alışkanlıklar” Oldukça Tanıdık Gelecek

Pelin Yelda Göktepe
14.01.2026 - 12:49

Karakterimizi belirleyen en önemli etkenlerden biri, içinde büyüdüğümüz çevre elbette. Bizi biz yapan alışkanlıkların çoğu bu dönemde oluşuyor ve bu alışkanlıklar genellikle unutulmuyor. İleriki yaşlarımızda sergilediğimiz pek çok davranış büyüdüğümüz çevre hakkında da bilgi veriyor. 

Anıl Can isimli içerik üreticisi, fakir büyümenin yarattığı alışkanlıkları sıraladı. Sıraladığı maddeler pek çoğumuza tanıdık geldi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DTVaZ7...
Fakir büyümenin verdiği alışkanlıkları şöyle sıraladı;

  • Masayı toplayan garsona yükünü hafifletmek amacıyla tabakları dizerek yardım etmek

  • Herhangi bir plan veya aktivite öncesinde toplam masrafı detaylıca hesaplamak

  • Sucuk gibi gıdaları idareli kullanma güdüsüyle olabildiğince ince dilimlemek

  • Kurulan hayallerin merkezine her şeyden önce bir ev sahibi olmayı koymak

  • Yeni alınan bir eşyayı bozulabileceği korkusuyla özgürce kullanamamak

  • Yolda görülen çok lüks araçların sahiplerine karşı içten içe tepki göstermek

  • Bir harcama yaparken o parayla yapılabilecek alternatifleri düşünmekten kurtulamamak

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

