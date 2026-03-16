Gazeteci Fatih Altaylı, İlber Ortaylı'nın Anma Töreninde Gözyaşları İçinde Konuştu

TV100'ün sorularını yanıtlayan Fatih Altaylı, konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Altaylı, son yaptığı açıklamada, Ortaylı'nın ameliyat öncesinde kendisini aradığını ve yakın dostu Celal Şengör ile birlikte bir program çekmek istediğini söylediğini belirtmişti.

Altaylı, Ortaylı'nın bu isteğinin aslında bir veda niteliği taşıdığını belirtti, ameliyat öncesinde yapılan bu kaydın henüz yayımlanmadığını açıkladı.

Fatih Altaylı, anma törenine Celal Şengör ile birlikte katıldı.