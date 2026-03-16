Gazeteci Fatih Altaylı, İlber Ortaylı'nın Anma Töreninde Gözyaşları İçinde Konuştu

Gazeteci Fatih Altaylı, İlber Ortaylı'nın Anma Töreninde Gözyaşları İçinde Konuştu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.03.2026 - 12:53

Türkiye, önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı bugün son yolculuğuna uğurluyor. Ortaylı için anma töreni, uzun yıllar emek verdiği ve öğrencilerini yetiştirdiği Galatasaray Üniversitesi’nde düzenleniyor. 

İlber Ortaylı'nın anma töreninde konuşan ve gözyaşlarına hakim olamayan isimlerden birisi de Gazeteci Fatih Altaylı oldu.

“3 günde çok özledik onu. Arkasında müthiş bir külliyat bıraktı.”

“3 günde çok özledik onu. Arkasında müthiş bir külliyat bıraktı.”

TV100'ün sorularını yanıtlayan Fatih Altaylı, konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Altaylı, son yaptığı açıklamada, Ortaylı'nın ameliyat öncesinde kendisini aradığını ve yakın dostu Celal Şengör ile birlikte bir program çekmek istediğini söylediğini belirtmişti. 

Altaylı, Ortaylı'nın bu isteğinin aslında bir veda niteliği taşıdığını belirtti, ameliyat öncesinde yapılan bu kaydın henüz yayımlanmadığını açıkladı. 

Fatih Altaylı, anma törenine Celal Şengör ile birlikte katıldı.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
