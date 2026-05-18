Eurovision'un Kamera Arkası: Finlandiya Ekibinin Sahnesinde Yer Alan Görevlinin Çabası Beğeni Topladı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.05.2026 - 09:47 Son Güncelleme: 18.05.2026 - 11:12

Eurovision sahnesindeki büyüleyici şovların arkasında kusursuz bir senkronizasyon ve yayında asla görünmemesi gereken görünmez kahramanlar yer alıyor. Canlı yayın kameraları sadece ışıltılı kostümleri, alev şovlarını ve baş döndürücü performansları yakalamak için ayarlanmışken, sahnenin görünmeyen kısmındaki hareketlilik bambaşka bir dünya. İzleyicilerin ekranda pürüzsüz akan bir peri masalı gibi izlediği anlar, aslında saniyelerle yarışan bir ekibin kusursuz matematiksel planlamasının bir sonucu.

Ünlü kemancı Linda Lampenius'un alevler içindeki görkemli sahne şovunun arka planını gözler önüne seren bölünmüş ekran video kurgusu, sosyal medyada paylaşıldı. Yönetmenin saniyeler süren kamera geçişlerini milimetrik olarak hesaplayan ve alevlerin hemen dibinde kameralardan saklanan gizli kahramanların bu yoğun stresi yönetme biçimi izleyenleri büyüledi.

Eurovision 2026'da neler oldu?

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 70. Eurovision Şarkı Yarışması (2026), boykotun gölgesinde geçti. Yarışmanın bu yılki büyük kazananı, 'Bangaranga' adlı hareketli ve akılda kalıcı şarkısıyla Bulgaristan adına yarışan Dara oldu. Bahislerde ilk başta favoriler arasında gösterilmeyen Dara, hem ulusal jürilerin hem de halk oylamasının (televote) beğenisini kazanarak toplamda 516 puanla ülkesine tarihi bir zafer getirdi. Yılın favorileri arasında gösterilen ve kazanmasına kesin gözüyle bakılan Finlandiya ise yarışmayı 6. sırada tamamladı. 

Yoğun tartışmalar ve protestoların gölgesinde yarışan, halk oylamasından yine çok yüksek puan alan İsrail (Noam Bettan - Michelle) oldu.  Performansıyla ağızları açık bırakan ve büyük bir hayran kitlesi toplayan Romanya yarışmacısı Alexandra Căpitănescu'nun güçlü performansı ve Choke Me şarkısıyla 3. oldu. Büyük Beşli (Big-5) ülkelerinden Birleşik Krallık, Look Mum No Computer'ın Eins, Zwei, Drei şarkısıyla sadece 1 puan alarak yarışmayı son sırada (25. sırada) tamamladı ve gecenin en büyük hayal kırıklığını yaşadı. Yarışma, hem jüri ile halk oyları arasındaki büyük puan makasları hem de Bulgaristan'ın beklenmedik ama hak edilmiş zaferiyle Eurovision tarihine geçti.

Eurovision 2026, yarışma tarihinin en büyük boykotlarından birine sahne oldu. İsrail'in yarışmaya katılımını protesto eden 5 ülke bu yıl yarışmadan tamamen çekilme kararı aldı. İzlanda, Hollanda, İrlanda ve Slovenya'nın dışında Big 5'tan biri olan İspanya da bu yıl yarışmaya katılmadı.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
