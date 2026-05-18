Eurovision'un Kamera Arkası: Finlandiya Ekibinin Sahnesinde Yer Alan Görevlinin Çabası Beğeni Topladı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 70. Eurovision Şarkı Yarışması (2026), boykotun gölgesinde geçti. Yarışmanın bu yılki büyük kazananı, 'Bangaranga' adlı hareketli ve akılda kalıcı şarkısıyla Bulgaristan adına yarışan Dara oldu. Bahislerde ilk başta favoriler arasında gösterilmeyen Dara, hem ulusal jürilerin hem de halk oylamasının (televote) beğenisini kazanarak toplamda 516 puanla ülkesine tarihi bir zafer getirdi. Yılın favorileri arasında gösterilen ve kazanmasına kesin gözüyle bakılan Finlandiya ise yarışmayı 6. sırada tamamladı.

Yoğun tartışmalar ve protestoların gölgesinde yarışan, halk oylamasından yine çok yüksek puan alan İsrail (Noam Bettan - Michelle) oldu. Performansıyla ağızları açık bırakan ve büyük bir hayran kitlesi toplayan Romanya yarışmacısı Alexandra Căpitănescu'nun güçlü performansı ve Choke Me şarkısıyla 3. oldu. Büyük Beşli (Big-5) ülkelerinden Birleşik Krallık, Look Mum No Computer'ın Eins, Zwei, Drei şarkısıyla sadece 1 puan alarak yarışmayı son sırada (25. sırada) tamamladı ve gecenin en büyük hayal kırıklığını yaşadı. Yarışma, hem jüri ile halk oyları arasındaki büyük puan makasları hem de Bulgaristan'ın beklenmedik ama hak edilmiş zaferiyle Eurovision tarihine geçti.

Eurovision 2026, yarışma tarihinin en büyük boykotlarından birine sahne oldu. İsrail'in yarışmaya katılımını protesto eden 5 ülke bu yıl yarışmadan tamamen çekilme kararı aldı. İzlanda, Hollanda, İrlanda ve Slovenya'nın dışında Big 5'tan biri olan İspanya da bu yıl yarışmaya katılmadı.