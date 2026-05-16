Eurovision'da Büyük Gün Geldi: Boykot Gölgesinde Düzenlenen Yarışmada Final Gecesi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.05.2026 - 21:10

Eurovision 2026 bu gece Viyana'da yapılacak büyük finalle son bulacak. Türkiye'nin yıllardır katılmadığı yarışmaya bu kez daha büyük bir boykot darbesi vuruldu. İspanya'nın başını çektiği bazı ülkeler İsrail'in yarışmada yer alması sebebiyle katılmama kararı aldı. 

Boykot ve protestolar altındaki yarışma yarı final aşamalarını tamamladı. Bu gece 22.00'den itibaren kazananı belirlemek için final performansları ve oylamalar yapılacak.

İsrail'in katılımı da oylamadaki şaibeli işlem girişimleri de yarışmaya büyük gölge düşürdü.

Eurovision 2026, bu yıl yalnızca müzik performanslarıyla değil, art arda yaşanan krizlerle de gündemde. İsrail’in yarışmaya katılımı nedeniyle İrlanda, İspanya, Hollanda, Slovenya ve İzlanda’nın organizasyonu boykot etme kararı alması, yarışma üzerindeki siyasi tansiyonu ciddi şekilde yükseltti.

Özellikle İspanya’nın çekilmesi dikkat çekici bulundu. Çünkü ülke, yarışmaya yaptığı yüksek mali katkı nedeniyle doğrudan finale katılım hakkı bulunan “Büyük 5” ülkeleri arasında yer alıyordu.

Öte yandan tartışmalar yalnızca boykot kararlarıyla sınırlı kalmadı. İsrail hükümetiyle bağlantılı olduğu öne sürülen bir kuruluşun, ülke temsilcisine verilen oyları artırmak amacıyla ücretli dijital reklam kampanyaları yürüttüğü iddiaları gündemi daha da hareketlendirdi.

Yaşanan gelişmelerin ardından European Broadcasting Union, yarışmadaki oy kullanım kurallarında değişikliğe gitti. Buna göre kişi başına kullanılabilecek maksimum oy sayısı 20’den 10’a düşürülürken, hükümetler dahil olmak üzere üçüncü tarafların yarışmacılar lehine aktif tanıtım kampanyası yürütmesi de yasaklandı.

Boykot eden ülkeler yayınlamayacak, Slovenya'da Filistin belgeseli yayınlanacak.

Eurovision Song Contest 2026, her yıl olduğu gibi milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplamaya hazırlanırken, bu kez organizasyon boykot tartışmalarıyla gündeme geliyor. Yarışmayı boykot etme kararı alan ülkelerin hiçbirinin etkinliği televizyon yayın akışına dahil etmeyeceği belirtiliyor.

Slovenya ise yayın politikası konusunda farklı bir adım attı. Ülke, Eurovision yayını yerine “Filistin’in Sesleri” adlı belgesel serisini ekranlara taşıma kararı aldı.

Öte yandan Belçika, Finlandiya ve İsveç de İsrail’in yarışmadaki varlığı nedeniyle boykot seçeneğini değerlendiren ülkeler arasında gösteriliyordu. Ancak şu ana kadar üç ülkenin de yarışmayı yayınlamaya devam etmesinin beklendiği ifade ediliyor.

Finalde kimler yarışacak?

Eurovision Song Contest 2026’nda salı günü düzenlenen ilk yarı finalin ardından finale yükselen ilk isimler belli olmuştu. Pete Parkkonen ve Linda Lampenius’un temsil ettiği Finlandiya, Yunan rapçi Akylas, Sırp gotik metal grubu Lavina, Moldovalı folk rap sanatçısı Satoshi ve Noam Bettan finale kalmayı başaran isimler arasında yer aldı.

Perşembe gecesi gerçekleştirilen ikinci yarı final sonrasında ise beş ülke yarışmaya veda etti. Azerbaycan, Lüksemburg, Ermenistan, İsviçre ve Letonya temsilcileri final bileti alamadı.

Ulusal jüriler ve dünya genelindeki izleyicilerin oylarıyla şekillenen 25 kişilik final kadrosu da netleşti. Final sahnesinde Danimarka adına “Før Vi Gar Hjem” adlı parçayla Søren Torpegaard Lund yer alacak. Avustralya’yı “Eclipse” isimli power baladıyla Delta Goodrem temsil ederken, Bulgaristan adına sahneye çıkacak Dara ise “Bangaranga” şarkısıyla finale yükseldi.

Finale kalan diğer yarışmacılar arasında Çekya’dan Daniel Zizka, Ukrayna’dan Leleka, Arnavutluk adına Alis, Malta temsilcisi Aidan, Kıbrıs adına Antigoni, Romanya’dan Alexandra Capitanescu ve Norveç temsilcisi Jonas Lovv de bulunuyor.

Öte yandan Birleşik Krallık, Fransa, Almanya ve İtalya, yarışmanın en büyük finansörleri arasında yer almaları nedeniyle doğrudan finale katılım hakkına sahip oldu.

Geçtiğimiz yılın kazananı Avusturya da ev sahibi ülke kontenjanıyla finalde yer alacak ülkeler arasındaki yerini aldı.

Eurovision'un boykot gölgesinde geçireceği ilk final olacak.

Boykot eden ülkelerle birlikte İsrail'in sahne aldığı anlarda da yarışmada protestolar meydana geliyor. 

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
