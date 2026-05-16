Yasa Dışı Bahis Operasyonunda İlginç Detay: Bahis Sitesinin Sahibi 21 Yaşında Çıktı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.05.2026 - 19:55

İstanbul Siber Polisi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen devasa yasa dışı bahis operasyonunun detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. 35 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen ve organize suç ağlarına büyük darbe vuran operasyonda, adli makamları da şaşkına çeviren bir ayrıntı tespit edildi. Milyonlarca liralık illegal finans trafiğini yöneten şebekede bahis sitesinin sahibi 21 yaşında çıktı.

600 bin mesaj incelendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ağlarını ortaya çıkarmak amacıyla yapay zeka destekli “AVCI” sisteminden yararlandı. Dijital izleri geçmişe dönük olarak tarayan sistem sayesinde şüphelilerin kendi aralarındaki iletişim ağı çözümlenirken, yaklaşık 600 bin mesaj detaylı şekilde incelendi.

Kripto haberleşme trafiği ile finansal hareketlerin analiz edilmesinin ardından harekete geçen ekipler, 35 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Baskınların ardından yasa dışı bahis yapılan 5 binden fazla internet sitesi erişime kapatıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 98’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sitenin en tepesindeki isim 21 yaşında çıktı.

Soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici ayrıntı ise kapatılan ve en yüksek işlem hacmine sahip olan yasa dışı bahis sitelerinden birinin sahibine ulaşıldığında ortaya çıktı. Teknik ve fiziki takibin ardından, organize suç ağını yöneten ve sitenin tüm haklarını elinde bulunduran şahsın henüz 21 yaşında olduğu saptandı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
