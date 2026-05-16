2026 Eurovision Finali Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

2026 Eurovision Şarkı Yarışması, 12 Mayıs ve 14 Mayıs tarihlerinde yapılan iki yarı finalin ardından 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü büyük finalle tamamlanacak. Yarışmanın 70. yılı, Avusturya’nın Viyana kentinde kutlanıyor. Eurovision’un resmi sitesinde de büyük final tarihi 16 Mayıs 2026 olarak yer alıyor.

Bu yıl yarışmanın final gecesi Wiener Stadthalle’de düzenlenecek. Finalde yarı finallerden çıkan ülkeler, ev sahibi Avusturya ve doğrudan finale kalan ülkeler sahne alacak. Gecenin sonunda jüri ve halk oylamasıyla Eurovision 2026’nın kazananı belli olacak.