2026 Eurovision Finali Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.05.2026 - 11:27

2026 Eurovision Şarkı Yarışması finali için geri sayım sona erdi. Bu yıl 70. kez düzenlenen yarışmaya Avusturya’nın başkenti Viyana ev sahipliği yapıyor. Büyük final, Wiener Stadthalle’de gerçekleştirilecek. Yarı finallerin ardından finale kalan ülkeler şampiyonluk için sahneye çıkacak. Eurovision 2026 finali Türkiye’den resmi YouTube yayını üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

2026 Eurovision Ne Zaman?

2026 Eurovision Şarkı Yarışması, 12 Mayıs ve 14 Mayıs tarihlerinde yapılan iki yarı finalin ardından 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü büyük finalle tamamlanacak. Yarışmanın 70. yılı, Avusturya’nın Viyana kentinde kutlanıyor. Eurovision’un resmi sitesinde de büyük final tarihi 16 Mayıs 2026 olarak yer alıyor.

Bu yıl yarışmanın final gecesi Wiener Stadthalle’de düzenlenecek. Finalde yarı finallerden çıkan ülkeler, ev sahibi Avusturya ve doğrudan finale kalan ülkeler sahne alacak. Gecenin sonunda jüri ve halk oylamasıyla Eurovision 2026’nın kazananı belli olacak.

2026 Eurovision Finali Saat Kaçta?

2026 Eurovision finali, Avrupa saatiyle 21.00’de başlayacak. Türkiye saatiyle yayın başlangıcı ise 22.00 olacak. Yarışmayı Türkiye’den takip etmek isteyen izleyiciler, cumartesi akşamı saat 22.00’den itibaren canlı yayına bağlanabilecek.

Final gecesinde ülkelerin sahne performansları, oylama süreci ve kazananın açıklanacağı bölüm yer alacak. Eurovision finali her yıl olduğu gibi uzun bir yayın akışına sahip olacak ve gece sonunda şampiyon ülke açıklanacak.

2026 Eurovision Finali Hangi Kanalda?

2026 Eurovision finali, Türkiye’de Eurovision Song Contest resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Resmi canlı yayın sayfasında büyük finalin 16 Mayıs Cumartesi günü 21.00 CEST’te başlayacağı belirtiliyor. Bu saat Türkiye için 22.00’ye denk geliyor.

2026 Eurovision Finali Canlı Yayın İzleme Linki

Eurovision 2026 canlı yayınını izlemek için Eurovision Song Contest resmi YouTube kanalına girilmesi yeterli olacak. Büyük final yayını, yarışmanın resmi dijital kanalı üzerinden uluslararası izleyicilere açık şekilde sunulacak.

Resmi kanala buradan ulaşabilirsiniz.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
