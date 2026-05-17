İtalya’da 24 Saat Çalışan CNC Makinesi, Dev Heykeli 15 Günde Tamamladı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.05.2026 - 14:56

İtalya’da 24 saat kesintisiz çalışan CNC mermer işleme makinesinin dev bir heykeli yalnızca 15 günde tamamladığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi topladı. Son yıllarda üretim ve sanat dünyasında giderek daha fazla kullanılan bu teknoloji, mermer işçiliğini tamamen otomatik bir sürece dönüştürüyor. Peki, bu sistem nasıl çalışıyor ve neden bu kadar dikkat çekiyor?

Son zamanlarda yapay zekayla birlikte robotların da iş sahalarında yer aldığını sık sık görüyoruz.

Bu kez de başka bir video sosyal medyada viral oldu. İtalya’da 24 saat kesintisiz çalışan CNC mermer işleme makinesi, dev bir heykeli yaklaşık 15 günde tamamladı. Son iki yıldır hayatımızda olan bu teknoloji, üretim süreçlerini kökten değiştirmeye devam ediyor.

Peki nedir bu makine?

Süreç, gelişmiş bir robotik kolun (çok eksenli CNC freze sistemi) kullanıldığı otomatik mermer işleme teknolojisine dayanır. Sistem, devasa bir mermer bloğunu hassas şekilde şekillendirmek üzere programlanmıştır.

İş akışının temelinde Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) yazılımlarıyla oluşturulan üç boyutlu dijital modeller bulunur. Bu modeller, CNC sisteminin hareket komutlarına dönüştürülerek robot kolun tüm eksenlerde milimetrik hassasiyetle çalışmasını sağlar.

İşleme sürecinde robot kol, elmas uçlu kesiciler kullanarak önce taşın kaba formunu çıkarır. Ardından, yüzey detayları aşamalı olarak inceltilir. Sürtünme ve ısınmayı kontrol altında tutmak amacıyla işlem boyunca su püskürtme sistemi devrede tutulur.

Bu teknoloji sayesinde, geleneksel heykeltıraşlıkta aylar sürebilen fiziksel işçilik süreci önemli ölçüde kısalır. Aynı zamanda yüksek hassasiyet gerektiren sanatsal kopyalar ve karmaşık mimari parçaların üretimi daha hızlı ve standart hale gelir.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
