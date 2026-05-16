Samsun’un Havza İlçesinde Yaşanan Selin İlk Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ortaya çıkan görüntülerde sel sularının önüne kattığı otomobil, kamyon, SUV araç ve ağaçları sürükleyerek götürdüğü anlar yer aldı. Güçlü akıntının sürüklediği araçların birbirine çarptığı anlar felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Başka bir güvenlik kamerası görüntüsünde ise bir iş yerini saniyeler içinde su bastığı görüldü. İçeride bulunan vatandaşların panikle kapıyı açmaya çalıştığı, su seviyesinin hızla yükselmesiyle can havliyle kendilerini dışarı attığı anlar kameralara yansıdı. Dükkândan kendini dışarıya atan vatandaşların yardımına ise kepçe yetişti. Kepçeye alınarak güvenli bölgeye taşınan vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar dikkat çekti.

Sel felaketi nedeniyle çok sayıda iş yeri kullanılamaz hale gelirken, dükkanları çamur ve balçık kapladı. Birçok kurumun ve gönüllülerin yardımıyla temizlik çalışmaları ve zarar tespit çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi.