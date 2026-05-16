article/comments
article/share
Haberler
Video
Samsun’un Havza İlçesinde Yaşanan Selin İlk Görüntüleri Ortaya Çıktı

Samsun’un Havza İlçesinde Yaşanan Selin İlk Görüntüleri Ortaya Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.05.2026 - 09:21

İçerik Devam Ediyor

Samsun’un Havza ilçesinde etkili olan kuvvetli yağışlar sonrasında Hacı Osman Deresi taşmış ve adeta can pazarı yaşanmıştı. Selin başladığı anın görüntüleri ortaya çıkarken, suların tonluk araçları sürüklediği görüldü. Sel felaketi nedeniyle çok sayıda iş yeri kullanılamaz hale gelirken, dükkanları çamur ve balçık kapladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kuvvetli yağışlar sonrasında ilçedeki dere taştı.

Kuvvetli yağışlar sonrasında ilçedeki dere taştı.

Ortaya çıkan görüntülerde sel sularının önüne kattığı otomobil, kamyon, SUV araç ve ağaçları sürükleyerek götürdüğü anlar yer aldı. Güçlü akıntının sürüklediği araçların birbirine çarptığı anlar felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Başka bir güvenlik kamerası görüntüsünde ise bir iş yerini saniyeler içinde su bastığı görüldü. İçeride bulunan vatandaşların panikle kapıyı açmaya çalıştığı, su seviyesinin hızla yükselmesiyle can havliyle kendilerini dışarı attığı anlar kameralara yansıdı. Dükkândan kendini dışarıya atan vatandaşların yardımına ise kepçe yetişti. Kepçeye alınarak güvenli bölgeye taşınan vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar dikkat çekti.

Sel felaketi nedeniyle çok sayıda iş yeri kullanılamaz hale gelirken, dükkanları çamur ve balçık kapladı. Birçok kurumun ve gönüllülerin yardımıyla temizlik çalışmaları ve zarar tespit çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın