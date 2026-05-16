İzmir Çeşme’de Beach Giriş Fiyatları 7 Bin 500 Liraya Kadar Yükseldi

Plajlarda standart giriş ve oturma ücretleri 1.500 TL ile 1.950 TL arasında değişirken, deniz kenarına sıfır ya da ilk sırada yer alan lüks locaların fiyatları dudak uçuklatıyor. Özellikle en ön sırada denizin tadını çıkarmak isteyenlerin sadece yer bedeli olarak 7.500 TL gibi astronomik rakamları gözden çıkarması gerekiyor. Arka sıralara doğru ilerledikçe bu rakamlar 4.750 TL ve 3.450 TL seviyelerine geriliyor.

Bazı işletmeler ise tatilcilere “giriş ücreti yok” alternatifini sunsa da kişi başı harcama limiti 2.000 TL iken, bu rakam hafta sonu yoğunluğunda 3.000 TL’ye yükseliyor. Sadece harcama limitiyle hizmet veren lüks işletmelerde ise kapıdan girebilmek için kişi başı en az 4.000 TL’lik bir tüketim taahhüdünde bulunmak gerekiyor.

Hem giriş ücreti hem de harcama limitini birlikte uygulayan yerlerde ise 1.500 TL giriş ücretinin üzerine en az 3.000 TL’lik de harcama zorunluluğu getiriliyor.