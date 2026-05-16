Haberler
Gündem
İzmir Çeşme’de Beach Giriş Fiyatları 7 Bin 500 Liraya Kadar Yükseldi

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.05.2026 - 08:58

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte Türkiye’nin en çok tercih edilen tatil destinasyonlarından biri olan İzmir Çeşme’de de plaja giriş fiyatları belli oldu. Bir plajda 1. sıranın fiyatlarının 7 bin 500 liraya kadar yükseldiği öğrenildi.

İzmir’in gözde tatil merkezi Çeşme’de 2026 yaz sezonu yaklaşırken, plajların giriş ve harcama limitlerine dair yeni tarifeler belli olmaya başladı.

Plajlarda standart giriş ve oturma ücretleri 1.500 TL ile 1.950 TL arasında değişirken, deniz kenarına sıfır ya da ilk sırada yer alan lüks locaların fiyatları dudak uçuklatıyor. Özellikle en ön sırada denizin tadını çıkarmak isteyenlerin sadece yer bedeli olarak 7.500 TL gibi astronomik rakamları gözden çıkarması gerekiyor. Arka sıralara doğru ilerledikçe bu rakamlar 4.750 TL ve 3.450 TL seviyelerine geriliyor.

Bazı işletmeler ise tatilcilere “giriş ücreti yok” alternatifini sunsa da kişi başı harcama limiti 2.000 TL iken, bu rakam hafta sonu yoğunluğunda 3.000 TL’ye yükseliyor. Sadece harcama limitiyle hizmet veren lüks işletmelerde ise kapıdan girebilmek için kişi başı en az 4.000 TL’lik bir tüketim taahhüdünde bulunmak gerekiyor.

Hem giriş ücreti hem de harcama limitini birlikte uygulayan yerlerde ise 1.500 TL giriş ücretinin üzerine en az 3.000 TL’lik de harcama zorunluluğu getiriliyor.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
