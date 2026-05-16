Piyasaya Aldırış Etmedi, Uygun Fiyata Satış Yaptı: "En Kalitelisini En Ucuza Vermeye Çalışıyorum"

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.05.2026 - 08:45

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde faaliyet gösteren manav Mehmet Karahan, gıda sektöründeki fiyat artışlarına karşı geliştirdiği düşük kâr marjlı satış politikasıyla kamuoyunun dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Sosyal medya platformlarında paylaşılan ve kısa sürede geniş kitlelere ulaşan görüntülerde, piyasa ortalamasının oldukça altındaki fiyat listesiyle halka hizmet veren Karahan, dürüst ve erişilebilir ticaretin mümkün olduğunu bir kez daha kanıtladı. Özellikle sebze ve meyve fiyatlarındaki artışın yoğun bir şekilde tartışıldığı bu dönemde, bölge halkı Karahan’ın işletmesine yoğun ilgi göstererek ekonomik alışverişin avantajlarından faydalandı.

Düşük kâr marjı ve yüksek sürüm stratejisiyle halkın bütçesine doğrudan katkı sağlanıyor

İşletme sahibi Mehmet Karahan, kaliteli ürünleri en düşük maliyetle temin ederek vatandaşa ulaştırmayı temel ilke edindiğini belirtti. Ticari yaklaşımını maliyet bazlı bir model üzerine kuran Karahan, yüksek kâr oranları yerine sürümden kazanmayı hedefleyen bir sistem uyguluyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan esnaf, dört birimlik bir maliyete yalnızca bir birim ekleyerek satış gerçekleştirdiğini ve bu sayede toplumun her kesiminden müşteriye ulaştığını vurguladı. Haftanın altı günü akşam saat 21.00’e kadar kesintisiz hizmet sunan işletme, aynı zamanda toptan satış imkanıyla da bölgesel tedarik zincirinde önemli bir rol üstleniyor.

Sosyal medyada yankı uyandıran şeffaf fiyat politikası yerel yönetimlerden de takdir topluyor

Karahan’ın satış anlarını ve güncel fiyat listelerini paylaştığı videolar, dijital mecralarda büyük bir destek dalgası oluşturdu. Ürünlerin kalitesini ve uygunluğunu tek tek sıralayarak şeffaf bir iletişim dili kuran esnafın bu çabası, mülki amirler ve yerel yöneticiler nezdinde de karşılık buldu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere pek çok yetkilinin desteğini alan Karahan, halkın kaliteli gıdaya uygun fiyatla ulaşması noktasında sorumluluk almaya devam edeceğini ifade etti. Vatandaşlar ise hem bütçe dostu fiyatlar hem de sunulan ürün kalitesi nedeniyle İslahiye’deki bu örnek girişimi tercih etmeyi sürdürüyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
right-dark
