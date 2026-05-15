60 Bin Yıl Önce Diş Doktorluğu Yapıyorlarmış: Neandertaller Diş Çürüğünü Taşla Tedavi Etmiş

Tedavinin ardından oluşan aşınma desenleri ve oyuğun düzleşmiş kenarları, Neandertal bireyin işlemden sonra uzun süre hayatta kaldığına ve dişini kullanmaya devam ettiğine işaret etti. Diş hekimliği profesörleri tarafından yapılan değerlendirmelerde, dönemin ilkel koşullarına rağmen sergilenen bu müdahalenin teknik açıdan oldukça etkileyici olduğu vurgulandı. Bu kanıtlar, Neandertallerin sadece fiziksel güçleriyle değil, aynı zamanda anatomik bilgi birikimi ve topluluk içindeki yardımlaşma pratikleriyle de karmaşık bir sosyal yapı kurduklarını belgeledi.