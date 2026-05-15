article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
60 Bin Yıl Önce Diş Doktorluğu Yapıyorlarmış: Neandertaller Diş Çürüğünü Taşla Tedavi Etmiş

60 Bin Yıl Önce Diş Doktorluğu Yapıyorlarmış: Neandertaller Diş Çürüğünü Taşla Tedavi Etmiş

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.05.2026 - 17:05

Güney Sibirya'daki Chagyrskaya Mağarası'nda gerçekleştirilen arkeolojik kazılar, insanlık tarihinin sağlık alanındaki gelişimine dair ezber bozan veriler sundu. Yaklaşık 60 bin yıl öncesine tarihlenen bir azı dişi üzerinde yapılan incelemeler, Neandertallerin diş çürüklerini tedavi etmek amacıyla gelişmiş taş matkaplar kullandığını ortaya koydu. Rus Bilimler Akademisi’nden arkeolog Dr. Kseniya Kolobova liderliğindeki uzmanlar, bu bulgunun Neandertallerin bilişsel ve kültürel kapasitelerinin daha önce düşünülenden çok daha yüksek olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.nationalgeographic.com/hi...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Taş alet kullanımıyla gerçekleştirilen müdahale dişin derinliklerine kadar ulaştı

Taş alet kullanımıyla gerçekleştirilen müdahale dişin derinliklerine kadar ulaştı

Mikroskobik X-ışını görüntüleme teknolojisi kullanılarak incelenen alt azı dişinde, pulpa boşluğuna kadar uzanan ve bilinçli bir şekilde açıldığı anlaşılan derin bir oyuk tespit edildi. Araştırmacılar, bu deliğin keskin ve ince bir taş alet yardımıyla, çürümenin yarattığı enfeksiyonu veya ağrıyı dindirmek amacıyla oluşturulduğunu saptadı. Diş üzerindeki mineralleşme değişimleri, operasyonun şiddetli bir diş çürümesi vakası üzerine gerçekleştirildiğini doğrularken, bu durum Homo sapiens dışındaki bir türde görülen en eski diş delme işlemi olarak kayıtlara geçti.

Operasyon sonrası aşınma izleri hastanın hayatta kaldığını gösterdi

Operasyon sonrası aşınma izleri hastanın hayatta kaldığını gösterdi

Tedavinin ardından oluşan aşınma desenleri ve oyuğun düzleşmiş kenarları, Neandertal bireyin işlemden sonra uzun süre hayatta kaldığına ve dişini kullanmaya devam ettiğine işaret etti. Diş hekimliği profesörleri tarafından yapılan değerlendirmelerde, dönemin ilkel koşullarına rağmen sergilenen bu müdahalenin teknik açıdan oldukça etkileyici olduğu vurgulandı. Bu kanıtlar, Neandertallerin sadece fiziksel güçleriyle değil, aynı zamanda anatomik bilgi birikimi ve topluluk içindeki yardımlaşma pratikleriyle de karmaşık bir sosyal yapı kurduklarını belgeledi.

Arkeolojik bulgular Neandertaller hakkındaki ilkel algısını tamamen değiştirdi

Arkeolojik bulgular Neandertaller hakkındaki ilkel algısını tamamen değiştirdi

Dr. Kolobova, elde edilen sonuçların Neandertallerin 'vahşi ve geri kalmış kuzenler' olduğu yönündeki eski klişeleri kesin olarak çürüttüğünü belirtti. Chagyrskaya Mağarası'nda binlerce taş aletle birlikte bulunan bu diş, antik insan topluluklarının hayatta kalma stratejilerinin ve tıbbi müdahale yeteneklerinin 40 bin yılı aşkın bir süre önce bile sanılandan çok daha sistemli bir yapıda olduğunu tescilledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın