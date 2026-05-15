Dev Hortum Köyleri Yıktı Geçti: Binaların Çoğu Oturulamaz Hale Geldi

Sungurlu ile Çankırı’nın Kızılırmak ilçesi arasındaki hatta oluşan hortum, özellikle Oyaca ve Kavşut köylerinde büyük bir yıkımı beraberinde getirdi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle çok sayıda evin çatısı uçarken, devrilen asırlık ağaçlar ve elektrik direkleri ulaşım ile enerji nakil hatlarında aksamalara neden oldu. İhbar üzerine bölgeye süratle sevk edilen AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri enkaz yığınına dönen sokaklarda arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarına başladı.