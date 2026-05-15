Dev Hortum Köyleri Yıktı Geçti: Binaların Çoğu Oturulamaz Hale Geldi

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.05.2026 - 16:25

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen şiddetli hortum felaketi, bölgedeki yerleşim birimlerinde ağır tahribata yol açarak yaşamı durma noktasına getirdi. Doğanın yıkıcı gücüyle sarsılan Oyaca ve Kavşut köylerinde yapı stokunun büyük bir kısmının kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

Sungurlu ve Çankırı Hattında Oluşan Dev Hortum Yerleşim Yerlerini Savaş Alanına Çevirdi

Sungurlu ile Çankırı’nın Kızılırmak ilçesi arasındaki hatta oluşan hortum, özellikle Oyaca ve Kavşut köylerinde büyük bir yıkımı beraberinde getirdi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle çok sayıda evin çatısı uçarken, devrilen asırlık ağaçlar ve elektrik direkleri ulaşım ile enerji nakil hatlarında aksamalara neden oldu. İhbar üzerine bölgeye süratle sevk edilen AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri enkaz yığınına dönen sokaklarda arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarına başladı.

Vali Ali Çalgan Tarafından Yapılan İncelemelerde Binaların Yüzde Sekseninin Oturulamaz Olduğu Açıklandı

Bölgeyi ziyaret ederek incelemelerde bulunan Çorum Valisi Ali Çalgan, özellikle Oyaca köyündeki konutların yüzde 80'inin ağır hasar aldığını bildirdi. Köydeki 60 haneden mevsim gereği dolu olan yaklaşık 25 hanenin tamamına yakınında tahribat oluştuğu tespit edildi. Vali Çalgan, can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu vurgularken, evleri zarar gören vatandaşların barınma ihtiyaçları için AFAD çadırlarının ve köy konaklarının hazırlandığını duyurdu.

Yaralanan Beş Vatandaşın Tedavi Süreçleri Hastanelerde Ve Olay Yerinde Devam Ediyor

Afet sırasında yaralanan 5 kişiden 3’ü olay yerindeki ambulanslarda ayakta tedavi edilirken, 2 vatandaş tedbir amaçlı hastaneye nakledildi. Hastaneye sevk edilenlerden birinin elektrik kesintisi nedeniyle enerjiye ihtiyaç duyan solunum cihazını kullanamadığı, diğerinin ise vücudundaki kesi nedeniyle müşahede altına alındığı öğrenildi.

Evlerini Terk Etmek İstemeyen Köylüler İçin Yerinde Barınma Ve İaşe Hizmetleri Sağlanıyor

İlçe merkezinde konaklama teklif edilmesine rağmen hayvancılık faaliyetleri ve mülkiyet hassasiyeti nedeniyle köylerinden ayrılmak istemeyen vatandaşlar için iaşe çalışmaları başlatıldı. Sıcak yemek ihtiyacı karşılanan afetzedelerin mağduriyetini gidermek amacıyla temizlik ve enkaz kaldırma işlemleri aralıksız sürdürülüyor. Devletin tüm imkanları, yaraların bir an önce sarılması ve bölgenin normale dönmesi için seferber edildi.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
