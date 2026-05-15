Denizin 400 Metre Altını Kazdılar: Dünyanın En Uzun Otoyolu İçin 2,4 Milyar Dolar Harcandı

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.05.2026 - 18:07

Norveç hükümeti ülkenin engebeli kıyı şeridinde ulaşımı kökten değiştirecek olan Rogfast Tüneli projesinde kritik bir aşamaya geçiyor. E39 otoyolunun en önemli parçası kabul edilen bu devasa yapı, tamamlandığında dünyanın en uzun ve en derin su altı karayolu tüneli unvanını devralıyor. Proje, özellikle fiyortlarla bölünmüş coğrafi yapıda feribot bağımlılığını en aza indirmeyi hedefliyor.

Kuzey Denizi’nin 400 Metre Altında Modern Bir Mühendislik Hamlesi Yükseliyor

Stavanger yakınlarındaki Randaberg ve Bokn bölgelerini birbirine bağlayacak olan tünel, deniz seviyesinden tam 400 metre derinliğe kadar iniyor. Kristiansand ile Trondheim arasındaki güzergahı modern standartlara taşıyacak olan çalışma, bölgedeki feribot trafiğini devre dışı bırakarak kesintisiz bir kara yolu akışı sağlıyor. Yetkililer, bu projenin özellikle ağır kış şartlarında ve fırtınalı havalarda ulaşım güvenliğini en üst seviyeye taşıyacağını vurguluyor.

Derinliklerde İnşa Edilecek Dev Kavşak Sistemi Teknolojik Bir Devrimi Temsil Ediyor

Tünelin orta bölümlerinde, suyun 260 metre altında inşa edilecek olan çift şeritli döner kavşak, mühendislik dünyasında bir ilk niteliği taşıyor. Bu stratejik bağlantı noktası, ana tüneli Kvitsøy adasına bağlayan yan tüplere entegre ediliyor. Her biri ikişer şeritten oluşan iki ayrı ana tüp, radar destekli trafik yönetim sistemleri ve gelişmiş havalandırma teknolojileriyle korunuyor.

Toplam Maliyeti 2,4 Milyar Doları Bulan Projenin 2033 Yılında Açılması Bekleniyor

İlk çalışmaları 2018 yılında başlayan ancak maliyet artışları sebebiyle bir dönem askıya alınan Rogfast projesi, 2021 yılında yeniden hız kazanıyor. Yaklaşık 25 milyar Norveç kronu yatırım bedeliyle hayata geçirilen bu mega yapı, mevcut rekortmen Ryfylke Tüneli’ni geride bırakmaya hazırlanıyor. İnşaat sürecinin planlandığı şekilde ilerlemesi durumunda, dünyanın bu en sıra dışı otoyolunun 2033 yılında hizmete girmesi öngörülüyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
