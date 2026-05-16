Eskiler "Dangalak" Diyordu: Şimdi Kilosu 100 Liradan Kapış Kapış Gidiyor

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.05.2026 - 09:17

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, geleneksel tarım yöntemleriyle yetiştirilen yerli domatesin yılın ilk hasat heyecanı yaşanıyor. Dünya Çiftçiler Günü ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen hasat etkinliği, hem üreticiler hem de yerel yönetim bazında büyük ilgi görüyor. Geçmişte estetik formunun bozukluğu nedeniyle halk arasında farklı isimlerle anılan bu özel ürün, günümüzde organik gıdaya artan ilgiyle beraber pazarın en değerli mahsulleri arasında gösteriliyor.

Yerli domatesin ilk mahsulleri İncirliova semalarındaki bereketli topraklarda toprakla buluşuyor.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’nın katılımıyla Karabağ Mahallesi’nde gerçekleştirilen hasat, üretici Ebru ve Sezgin Ceylan çiftinin bahçesinde start alıyor. Kadın emeğinin ön planda olduğu üretim sürecinde, geleneksel tohumların korunarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Bahçe işlerinin yoğun mesai ve sabır gerektirdiğini belirten üreticiler, ilk hasadın mutluluğunu ve heyecanını yetkililerle paylaşıyor.

Tarihi süreçte şekli nedeniyle dışlanan mahsul şimdilerde sofraların en kıymetli ögesi haline geliyor.

Üretici Sezgin Ceylan, eskiden 'dangalak' olarak nitelendirilen bu domates türünün biçimsiz yapısı sebebiyle rağbet görmediğini ancak günümüzde lezzetiyle fark yarattığını ifade ediyor. Tamamen doğal yöntemlerle büyütülen ve kokusuyla eski dönemleri anımsatan yerli domates, endüstriyel ürünlerin aksine kendine has aromasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Talebin yoğunluğu, bu türün üretim alanlarının genişlemesine de imkan tanıyor.

Yüksek maliyetli ve kaliteli üretim süreci pazar fiyatlarına yansıyor.

Hasadı yapılan ürünlerin pazar tezgahlarındaki satış bedelinin kilogram başına 100 Türk Lirası seviyesinde seyretmesi bekleniyor. Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İncirliova’nın bereketli topraklarında yetişen her ürünün destekçisi olacaklarını vurguluyor. Yerli tohumun ve çiftçinin korunmasının hayati önem taşıdığını belirten Kaya, çocukluk yıllarının vazgeçilmez tadı olan bu ürünün yeniden popülerlik kazanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Hasat, tüm çiftçilere bereketli bir sezon temennisiyle sona eriyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
