Survivor'daki Kazanın Son Gelişmelerinden Eşref Rüya Oyuncusunun Açıklamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
17.05.2026 - 16:00

17 Mayıs Pazar günü televizyon dünyası sakin bir tempodaydı. Ancak yine de gün boyu yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmıştık. Şimdiyse bir özet geçmek için dikkat çeken başlıkları bir araya getirdik. 17 Mayıs Pazar günü televizyon dünyasında neler yaşandı? Görkem Sevindik Eşref Rüya finali için ne dedi? Acun Ilıcalı ne açıklama yaptı? İşte tüm detaylar…

Survivor Yunanistan yarışmacılarından Stavros geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanmıştı.

Survivor Yunanistan yarışmacılarından Stavros Floros, Dominik Cumhuriyeti’nde yaşanan bir deniz kazasında yaralanmıştı. Kazanın, yarışma çekimlerinin dışında ve program akışından bağımsız bir zamanda meydana geldiği belirtilmişti. İlk müdahale adadaki sağlık ekipleri tarafından yapılmıştı. Daha sonra Stavros Floros’un hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti.

Acun Ilıcalı olayı yakından takip ederken, Stavros’un yaşadığı olayı Survivor Türkiye yarışmacılarına konseyde açıkladı. Şok etkisi yaşayan yarışmacılar kendine gelemedi. Aynı zamanda Ilıcalı Stavros’un hayati tehlikeyi atlattığını da dile getirdi.

16 Mayıs Cumartesi gününün reyting sonuçları belli oldu.

Total

1. Güller ve Günahlar 7,28

2. Gönül Dağı - 4,55

8. Rüzgara Bırak - 1,90

AB

1. Güller ve Günahlar - 5,13

3. Gönül Dağı - 2,66

6. Rüzgara Bırak - 2,07

ABC1

1. Güller ve Günahlar - 6,38

2. Gönül Dağı - 4,21

9. Rüzgara Bırak - 2,11

Show TV ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan ve MF Yapım imzası taşıyan Muhtemel Aşk dizisine yeni isimler katıldı.

Dizinin oyuncu kadrosuna son olarak Cansel Elçin, Ege Erkal, Selen Domaç, Melis Minkari ve Özgür Berber katıldı. Yeni isimlerden Cansel Elçin, mimar olan Tolga ve Kadir’e aynı anda iş teklifinde bulunan Levent isimli bir iş insanını oynayacak. Ege Erkal, avukat Defne’nin hukuk bürosundaki ortaklarından Yiğit karakterine hayat verecek. Kadroya dahil olan Selen Domaç projede Suzi rolüyle kamera karşısına geçecek. Melis Minkari, Ekin Koç'un canlandırdığı mimar Kadir’in kız kardeşi Zeynep karakterini üstlenecek. Özgür Berber ise Ayça Ayşin Turan'ın oynadığı Defne’nin erkek kardeşi Oğuz rolüyle senaryoda yer alacak.

Eşref Rüya’da Eşref’in başlıca düşmanlarından Kadir’e hayat veren Görkem Sevindik, final kararından haberi olmadığını dile getirdi.

Gazete Magazin muhabirleri ünlü oyuncu Görkem Sevindik’i görünce Eşref Rüya’nın final kararı hakkındaki düşüncelerini öğrenmek istedi. Sevindik, acelesi olduğu için detaylı bir şekilde röportaj veremese de dizinin final kararından haberi olmadığını belirtti. 

Geçtiğimiz gün ise Eşref Rüya’nın neden final yaptığına dair Birsen Altuntaş açıklama yapmıştı. Dizinin, reyting düşüşleri, senaryonun tıkanması ve Çağatay Ulusoy’un ayrılmak istemesi nedenleriyle finale karar verdiğini ifade etmişti.

Başkalarının Hayatı isimli televizyon dizisinin oyuncu kadrosuna ünlü isim dahil oldu.

Sahipsizler projesinin tamamlanmasının ardından setlere dönme kararı alan Burak Berkay Akgül, yeni televizyon dizisinde Doktor Sarp karakterine hayat verecek. Senaryonun merkezinde yer alan Doktor Sarp, hikaye akışı içinde Eylül Lize Kandemir'in canlandırdığı üniversite öğrencisi Hülya’dan derinden etkilenecek.

Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
