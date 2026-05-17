Haberi Yokmuş: Eşref Rüya’nın Kadir’i Görkem Sevindik Final Hakkında Konuştu

Gazete Magazin muhabirleri ünlü oyuncu Görkem Sevindik’i görünce Eşref Rüya’nın final kararı hakkındaki düşüncelerini öğrenmek istedi. Sevindik, acelesi olduğu için detaylı bir şekilde röportaj veremese de dizinin final kararından haberi olmadığını belirtti.

Geçtiğimiz gün ise Eşref Rüya’nın neden final yaptığına dair Birsen Altuntaş açıklama yapmıştı. Dizinin, reyting düşüşleri, senaryonun tıkanması ve Çağatay Ulusoy’un ayrılmak istemesi nedenleriyle finale karar verdiğini ifade etmişti.